Savona, il Servizio inserimento lavorativo disabili trasferito in via Collodi nella futura Casa di Comunità

Da alcuni giorni, ad esempio, il Servizio inserimento lavorativo disabili si è spostato da via Famagosta a via Collodi al terzo piano.

Intanto con l'avvio dei cantieri previsto a settembre per la realizzazione della Casa di comunità in via Collodi, dove sarà ospitata anche la Cot (Centrale operativa territoriale), l'Asl ha varato un programma di interventi ideato per non interferire con la fornitura delle prestazioni sanitarie lavorando piano per piano.

Sono comunque previsti spostamenti per alcuni servizi al padiglione Vigiola dell'ospedale San Paolo e sono alcune specialità come gli ambulatori di oculistica e diabetologia che troveranno spazio nell'attuale area del Vigiola dedicata all'intramoenia.

In via Collodi restano gli ambulatori di fisioterapia i servizi legati alla medicina di base e protesica, Il Dipartimento di prevenzione, igiene e sanità pubblica e il centro prelievi. I lavori, finanziati con il Pnrr dovranno essere completati entro marzo 2026 e per la Cot si prevede già il completamento entro l'anno.