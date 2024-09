Albenga, scoppia la ruota del carrello: la processione di N.S. di Misericordia prosegue senza statua

Un imprevisto ieri, 1° settembre, ha segnato la tradizionale processione in occasione della Solennità di Nostra Signora di Misericordia ad Albenga. Durante il corteo, arrivati in Largo Doria, il carrellino che trasportava la statua della Madonna ha subito lo scoppio di una gomma, provocando un forte botto che ha momentaneamente disorientato i partecipanti. Dopo attimi di incertezza, si è deciso di far proseguire la processione... senza la protagonista.

La processione, nota anche come la "processione delle confraternite", era partita dalla cattedrale di San Michele, con numerosi fedeli che accompagnavano i pesanti crocifissi tipici di questo evento religioso. Tuttavia, la sfortuna ha continuato a colpire: i crocifissi della tradizione ligure hanno incontrato difficoltà a transitare a causa degli striscioni pubblicitari, appesi lungo via D’Aste, e degli alberi sul viale.

Nonostante gli imprevisti, comunque la processione è proseguita con la devozione religiosa di sempre.