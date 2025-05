Fai nuotare in libertà oltre la disabilità con “Freedom to Swim”

Sabato 28 giugno, dalle ore 9:30 alle 18:30, la Marina di Loano ospiterà “Freedom to Swim”, una giornata interamente dedicata all’inclusione attraverso il nuoto, pensata per offrire a persone con disabilità visive la possibilità di vivere il mare in sicurezza e libertà. L’evento, completamente gratuito, è organizzato da More News in occasione del ventennale di Savonanews, con collaborazione di Doria Nuoto Loano, Marina di Loano e il patrocinio del Comune di Loano.

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di nuotare in mare affiancati da atleti brevettati come assistenti bagnanti dalla Federazione Italiana Nuoto. Attraverso un sistema di affiancamento che prevede un legame fisico tra l’istruttore e il nuotatore (a livello della coscia o della vita), verranno garantiti sicurezza, orientamento e un'esperienza di connessione autentica con il mare.

Freedom to Swim nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere che spesso impediscono alle persone con disabilità di vivere pienamente le esperienze sportive e naturalistiche. È un progetto che promuove l’inclusione reale, valorizzando il mare come luogo di libertà, benessere e autonomia per tutti.

L’evento si sviluppa in sessioni organizzate lungo tutta la giornata, dalle 9:30 alle 18:30. Ogni partecipante sarà seguito individualmente da un istruttore qualificato, in un contesto sicuro e controllato. Saranno presenti anche aree di accoglienza, assistenza e relax per accompagnatori e famiglie.

Come prenotarsi?

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria.

➡ Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili a questo link

📱 Per informazioni e supporto è attivo anche il numero di telefono: 328 0648308