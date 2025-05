Ad Andora torna l'appuntamento tra natura, tradizione e gusto con l'edizione 2025 della “Merenda nell’Oliveta”

Sabato 17 maggio il Comune di Andora, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e l’Associazione Culturale “Antico Borgo di Rollo”, invita cittadini e visitatori a partecipare all'edizione 2025 della “Merenda nell’Oliveta”, l'evento a partecipazione gratuita dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e alla scoperta del paesaggio olivicolo ligure.

Con lo slogan “L’olio che unisce”, l’iniziativa mira a promuovere la cultura dell’olio e a rafforzare il legame tra territorio, tradizioni agricole e comunità.



Il percorso si snoderà tra gli uliveti dell’Antico Borgo di Rollo, un luogo suggestivo dove natura e storia si fondono. Due i luoghi di ritrovo in programma: alle ore 15:30 la partenza dalla passeggiata di via Immacolata 52 (strada per Rollo); alle ore 16:10 il ritrovo alternativo presso il parcheggio del Cimitero di Rollo.



Seguirà una breve passeggiata guidata, il cui percorso è adatto a tutti, fino all’uliveto dove sarà offerta una merenda con prodotti tipici locali. Si consiglia di indossare scarpe comode e portare con sé un telo per sedersi tra gli ulivi.

La degustazione sarà accompagnata dalla musica di Nando Rizzo, presenza amica della Merenda con il repertorio che spazia dai classici dei cantautori italiani ai grandi successi internazionali.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con ENIT, UNPLI, Pro Loco d’Italia e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.