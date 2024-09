Elezioni regionali, Giovani Democratici di Savona: "Sostegno convinto ad Andrea Orlando, Roberto Arboscello e Aurora Lessi"

"I Giovani Democratici di Savona esprimono il loro pieno e convinto sostegno alla candidatura di Andrea Orlando come Presidente della Regione Liguria e a quella di Roberto Arboscello".

Così, attraverso una nota, Andrea Ferrari, segretario Giovani Democratici di Savona, giovanile del Partito Democratico.

"Andrea Orlando, con la sua esperienza, competenza e visione, è la persona giusta per guidare la Liguria verso un cambiamento necessario. Il suo impegno per i diritti sociali, l'ambiente e il lavoro sono valori che condividiamo profondamente e che riteniamo fondamentali per il rilancio della nostra regione - prosegue Ferrari - Accanto a lui, sosteniamo con entusiasmo la candidatura di Roberto Arboscello come consigliere regionale. Roberto è una figura conosciuta e stimata per il suo lavoro concreto e la sua vicinanza ai cittadini. La sua passione per la difesa del territorio come la lotta convinta contro il rigassificatore, la sua dedizione alle problematiche sulla sanità che colpiscono pesantemente la regione lo rendono un rappresentante ideale per la nostra provincia".