Pontinvrea, Consiglio Comunale unito: "Basta nuovi parchi eolici e speculazioni senza coinvolgerci"

Il Consiglio Comunale di Pontinvrea ha votato, stamani, all’unanimità la proposta del sindaco Camiciottoli di dire no all’installazione selvaggia di nuovi parchi eolici sul territorio.

" Non vogliamo che passi il messaggio che il Consiglio Comunale di Pontinvrea voglia fermare il processo green - precisa quindi il sindaco - ma vogliamo, anzi pretendiamo che passi il messaggio che vogliamo essere coinvolti fin dall’inizio e che ci siano regole chiare su quanto un territorio può sopportare e che ci siano ricadute importanti e permanenti a favore dei territori ".

" La delibera all’unanimità è chiara e inequivocabile - afferma il primo cittadino del piccolo borgo dell'entroterra - non accetteremo più a queste condizioni nuovi parchi eolici e soprattutto non accetteremo più che si faccia speculazione sui nostri territori senza coinvolgerci ".

"Dobbiamo trovare le giuste sinergie tra imprese, sviluppo, tutela del territorio e ricaduta positiva sui cittadini, e credo che questo sia un punto importante di cui dovrà tener conto il prossimo consiglio regionale. Se così non dovesse essere ci opporremo in qualsiasi modo a questo proliferare indiscriminato di pale eoliche in tutto l’entroterra" conclude il sindaco Camiciottoli.