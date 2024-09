Inglese Per Bambini - Blogger Che Possono Aiutare

Quando un bambino sta imparando l'inglese, a volte non è chiaro ai genitori come aiutarlo a integrare la lingua nella vita di tutti i giorni, e se il bambino non è uno studente appassionato c'è anche il problema di come coinvolgerlo senza traumatizzarne la psiche, senza pressioni eccessive e in modo ecologico ed etico.

È logico che più sono le varianti di attività per il tempo libero che utilizzano l'inglese, più è facile accendere l'interesse di una persona di qualsiasi età; al giorno d'oggi Internet offre a chiunque molte risorse in cui è possibile trovare attività per il tempo libero per tutti i gusti, ad esempio YouTube.

YouTube è pieno di blogger che spiegano la grammatica inglese in modo accessibile, ma si possono anche raccogliere video che corrispondono agli interessi del bambino: ad esempio, i bambini in età prescolare sono spesso affascinati dai dinosauri, dallo spazio o anche dai giochi online. Per integrare la lingua nella vita di tutti i giorni, potete sfruttare la conoscenza degli interessi del vostro bambino e scegliere dei blogger anglofoni appositamente per lui.

Perché è importante che i bambini imparino l'inglese?

L'apprendimento dell'inglese è essenziale per i bambini di oggi: l'inglese è utile per viaggiare, per l'istruzione, per comunicare con gli amici, per leggere i libri, per le carriere future. Conoscere l'inglese apre loro molte opportunità, tra cui l'accesso alle risorse educative, ai certificati e ai diplomi internazionali che sono fondamentali per il successo futuro di vostro figlio.

L'inglese contribuisce anche allo sviluppo dell'apprendimento generale e dell'intelligenza, permettendo ai bambini di interagire con persone di culture e prospettive diverse, il che è molto positivo per il pensiero critico e per un rapporto adeguato con la realtà.

Quando i bambini imparano alla scuola dell'infanzia, la loro capacità di comunicare efficacemente in inglese migliora significativamente il loro rendimento scolastico. Alcune scuole di inglese accolgono anche bambini in età prescolare, la Novakid ha un corso per principianti di inglese e l'esperienza degli insegnanti suggerisce che quanto prima i bambini iniziano a imparare una seconda o terza lingua, tanto più facilmente la integrano nella loro vita quotidiana.

I vantaggi dell'apprendimento dell'inglese con i blogger

L'apprendimento dell'inglese attraverso i blogger offre chiari vantaggi ai bambini, combinando le risorse educative tradizionali con contenuti coinvolgenti e variegati, adatti ai giovani studenti e ai loro interessi specifici. Naturalmente, vale la pena di controllare ciò che i bambini guardano o leggono, ma per la maggior parte YouTube Kids applica algoritmi e regole di contenuto rigorosi per i bambini e filtra i video inappropriati. Non vi consigliamo di installare altre app, perché i controlli possono essere meno dettagliati e rigorosi, ma questa piattaforma tiene d'occhio la qualità.

Inoltre, i blogger spesso condividono tecniche e risorse didattiche innovative che promuovono l'acquisizione della lingua in modi che risuonano con i bambini.

Blogger di lingua inglese per bambini di YouTube Kids

Super Simple Songs: Questo canale presenta canzoni orecchiabili e animazioni colorate, rendendo l'apprendimento dell'inglese divertente e accessibile per i più piccoli.

Peppa Pig – Official Channel: Con le avventure di Peppa e la sua famiglia, questo canale introduce i bambini a vocaboli e frasi in inglese attraverso storie semplici e divertenti.

Little Baby Bum: Famoso per le sue filastrocche e canzoni per bambini, questo canale aiuta a insegnare l'inglese attraverso la musica e la ripetizione.

English Singsing: Offre video animati con focus su vocaboli, frasi e regole grammaticali di base, rendendo l'apprendimento interattivo e coinvolgente.

KidsTV123: Questo canale include canzoni e video educativi su numeri, lettere e vocaboli, ideali per i bambini che iniziano a imparare l'inglese.

Fun Kids English: Creato da insegnanti e musicisti, questo canale propone video con canzoni e attività che aiutano i bambini a imparare l'alfabeto e vocaboli quotidiani.