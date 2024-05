Ex colonie e spiaggia di Varazze, Toti nella memoria difensiva: "Nessun trattamento di favore è stato rivolto al Progetto Spinelli"

"Il recupero di edifici abbandonati ad uso turistico corrisponde ad un eminente interesse pubblico legato da un lato alla riqualificazione urbanistica del litorale tramite il recupero di edifici spesso di pregio storico e architettonico, dall’altro a potenziare l’offerta turistica ed abitativa, soprattutto di altro livello, considerando il numero di occupati per metro quadro che fornisce quel tipo di alloggio turistico e l’indotto che irradia nelle strutture circostanti".

Così il Presidente della Regione Giovanni Toti nella sua memoria difensiva di 17 pagine depositata a "integrazione dell'interrogatorio" fiume della durata di 8 ore e mezza (e resa pubblica ancora prima della fine dell'interrogatorio) che si è svolto ieri nella sede della guardia di finanza di Genova.

Toti infatti ha risposto alle domande dei magistrati in merito all'inchiesta che lo vede coinvolto. Il presidente regionale attualmente ancora agli arresti ai domiciliari si è concentrato anche sui temi legati all'ex colonie Bergamasche e la spiaggia sottostante di Varazze.

Toti avrebbe "risolto" una pratica edilizia relativa al complesso Punta dell'Olmo delle ex Colonie tra Celle e Varazze di interesse di Aldo e Roberto Spinelli (Punta dell'Olmo Spa è partecipata al 100% da Spininvest Srl, con il primo che è amministratore unico e il figlio è socio e detiene il capitale unico) pendente negli uffici regionali chiedendo ed ottenendo da Spinelli la promessa di un finanziamento elettorale. Nel febbraio 2023 avrebbe rassicurato Aldo Spinelli che avrebbe risolto il problema del figlio sul "Piano Casa" di Celle Ligure e che sarebbe stata istruita la pratica per una demolizione.

Da lì poi sarebbe giunta la richiesta di Toti di potersi vedere in barca per prendere accordi per ottenere dall'imprenditore un sostegno in vista delle elezioni. Successivamente Spinelli avrebbe contattato Giorgio Sacchi presidente di Punta dell'Olmo informandolo di aver ottenuto l'ok per le demolizioni. Sacchi nei giorni successivi avrebbe contattato Roberto Spinelli spiegando di essere stato in Comune a Varazze e che avrebbe avuto rassicurazioni per poter lavorare anche d'estate sul fabbricato presente sulla spiaggia (che verrà demolito e poi ricostruito con la creazione di un ristorante).

Nel marzo del 2023 il progetto che prevede la riqualificazione della baia delle ex colonie Bergamasche era stato approvato dalla giunta comunale. Poi l'iter però si sarebbe rallentato ad un anno a questa parte e come specificato dal sindaco di Varazze Luigi Pierfederici l'iter sarebbe ora nella fase della procedura di autorizzazione paesaggistica. Con Sacchi che alla nostra redazione ha dichiarato che "la Regione ha richiesto integrazioni minime e quindi non abbiamo ancora iniziato a demolire".

A meno di tre settimane dalla conversazione tra Toti e Spinelli il presidente della Regione aveva ricevuto 4100 euro da Aldo e Roberto Spinelli. Altro tema su quale si è concentrata la lente d'ingrandimento della guardia di finanza riguarda la spiaggia libera di Varazze dove è presente un fabbricato di proprietà di Punta dell'Olmo.

Nel settembre del 2021 Toti a bordo dello yacht di Aldo Spinelli avrebbe chiamato il consigliere regionale della sua lista Alessandro Bozzano (ex sindaco di Varazze dal 2014 al 2020 e attuale capogruppo della lista Toti) sollecitando, facendosi portavoce di un'esigenza della famiglia Spinelli, di trovare una soluzione per la spiaggia di Punta dell'Olmo precisando la "volontà" di trasformare la destinazione della spiaggia.

La trasformazione delle spiagge spetta peraltro (come puntalizzato proprio anche da Bozzano) alla Regione, dà lì l'ipotesi che sarebbe stata formulata dal consigliere totiano di poter mettere nel computo delle spiagge libere Viale Europa. Così facendo Punta dell'Olmo per la spiaggia in questione (quella sotto le ex colonie) otterrebbe una concessione diventando una libera attrezzata e poi magari privata.

"In tale senso la coalizione che mi ha sostenuto ha inserito tale obiettivo tra i piani di legislatura e la Giunta e il Consiglio lo hanno recepito più volte nei documenti programmatici. Nella consapevolezza che per molti anni tali edifici non avevamo trovato acquirenti e sviluppatori immobiliari disponibili ad investire in simili operazioni ad alta concentrazione di capitali perché spesso intimoriti e dissuasi, in passato, da vincoli e pregiudizi, la Giunta Toti ha accompagnato nello stesso modo tutti i progetti di rigenerazione urbana delle ex colonie" specifica nella memoria.

Toti "al fine di dimostrare che nessun trattamento di favore è stato rivolto al Progetto Spinelli" ha citato alcuni esempi come il recupero della colonia Marinella e l'investimento pubblico per il recupero di Villa Zanelli a Savona.

"Come è evidente il progetto Spinelli, che prevedeva alloggi di lusso con pertinenti servizi di ristorazione e tempo libero e annesso hotel di lusso non ha avuto nessuno specifico trattamento di favore. Al contrario preme sottolineare che la spiaggia in questione è tutt’ora una spiaggia libera, segno che la mia attenzione si limitava al mero interessamento sulle possibilità esperibili per legge per aiutare l’investimento, nel pubblico interesse - prosegue - Per altro, come si desume dai convergenti racconti di Roberto Spinelli e del Consigliere Regionale Bozzano l’elargizione liberale di Spinelli avviene molto tempo dopo (oltre due mesi) dalla verifica tecnico legislativa sulla impossibilità di trasformazione della spiaggia. Verifica, per altro, come sarebbe stato dichiarato da Roberto Spinelli, già effettuata rilevandone l’impossibilità, ben prima che il padre lamentasse con me la scarsa attenzione delle amministrazioni per il suo investimento".