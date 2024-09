Gestione stadio Bacigalupo, proroga del Comune per ulteriori due anni alla Polisportiva Savona

Lo stadio Bacigalupo sarà gestito fino al 2028 dall'Asd Polisportiva Savona.

Questa la decisione del Comune di Savona che ha prorogato di ulteriori due anni l'affidamento dell'impianto sportivo di via Cadorna che era stato aggiudicato nel luglio 2023 per la durata di 3 anni con scadenza il 13 luglio 2026.

L'ASD Amatori Calcio e l'Asd Savona Rugby quindi continueranno a mantenere la gestione per un ulteriore biennio.

L'associazione sportiva dilettantistica ha richiesto così lo scorso 4 luglio all'amministrazione la proroga del contratto.

"Dato atto che la gestione in essere non ha comportato nè contestazioni, nè disagi per le associazioni sportive e per l'amministrazione si ritiene congrua tale proroga oltre a garantire la prosecuzione del servizio senza interruzioni" viene spiegato nella determina dirigenziale.

"L'associazione ha presentato al Comune il loro progetto per il sintetico e hanno consentito all'amministrazione di acquisirlo - spiega l'assessore allo sport Francesco Rossello - In virtù di quell'investimento gli abbiamo prorogato la concessione".

La Polisportiva infatti sta lavorando proprio insieme al Comune, alla Federazione Gioco Calcio Regionale e al Savona FBC, alla realizzazione di un nuovo manto da gioco.

"Si sta continuando a discutere in maniera costruttiva. Si sta parlando per trovare la modalità per riuscire a fare il sintetico mettendo insieme le forze" conclude Rossello.