35enne troppo agitato durante un controllo stradale: aveva nel marsupio 100 grammi di cocaina

Il weekend scorso, i carabinieri della Stazione di Laigueglia hanno arrestato un 35enne originario del cosentino, residente ad Alassio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura in via Roma insieme a un amico e, sin dal controllo, è apparso visibilmente agitato. Questo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare, portando a un risultato significativo: il 35enne è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di cocaina, nascosta all’interno di un marsupio e di un pacco da corriere. Il controllo è poi proseguito presso la sua abitazione, dove nella cassaforte sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana.

L’autorità giudiziaria, subito informata, ha condiviso le procedure adottate dai carabinieri. Ieri mattina, l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Savona. L'uomo, difesi dagli avvocati Vittorio Savona e Alberto Bonifacino, ha patteggiato due anni e nove mesi.