Cairo, 12 studenti del "Patetta" hanno conseguito il prestigioso patentino della robotica COMAU

Dodici studenti dei percorsi tecnologici a indirizzo Meccanico ed Elettrotecnico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Patetta" hanno ottenuto il prestigioso patentino della robotica COMAU.

Questa certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attesta la competenza nella programmazione di robot industriali e ha lo stesso valore di quella rilasciata a professionisti e aziende. Il patentino si ottiene al termine di un percorso formativo specifico ideato da COMAU, azienda italiana leader nel settore dell'automazione.

Da diversi anni, l'Istituto "Patetta" organizza i corsi di preparazione per il conseguimento del patentino, sotto la guida del professor Enrico Gagliardo, docente del dipartimento di Elettrotecnica e formatore per il progetto COMAU. Il progetto mira a fornire competenze digitali concrete, immediatamente applicabili nel mondo del lavoro, e a offrire una solida base agli studenti che desiderano proseguire gli studi in programmazione e automazione.

Gli esami si sono svolti il 23 luglio presso la Scuola di Robotica di Genova. Gli studenti che hanno superato l’esame e conseguito il patentino sono: Arath Ballesteros, Gioele Barberis, Simone Bertoli, Elena Coriando, Mattia Diana, Mattia Giordano, Alberto Macciò, Alessandro Marenco, Mattia Ottonello, Giulio Pollero, Andrea Servetto, e Alkidio Tirana.