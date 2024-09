Allerta a Celle senza criticità. Il sindaco però "punge" la minoranza: "Mai inviato messaggi o chiamate per sincerarsi della situazione"

Il monitoraggio ha dato i suoi frutti, le squadre una volta rientrate nella sede della Protezione Civile Celle Ligure hanno fatto una riunione comunicando le criticità riscontrate; sarà mia personale cura domani comunicare tutte queste situazioni agli uffici, molte delle quali ho potuto constatare con i miei occhi - spiega il primo cittadino cellese - Essendo in prima linea mi rendo sempre più conto di quanto sia importante la prevenzione. Per questo continueremo il lavoro iniziato di pulizia delle cunette, tombini, rii e griglie e, proprio per questo, giovedì scorso, in giunta, abbiamo, tra le altre cose, approvato una variazione di bilancio per aumentare i fondi destinati a questi interventi. Non ringrazierò mai abbastanza tutte le persone che ad ogni allerta si mobilitano, in primis tutti i dipendenti comunali che vengono svegliati dalle mie telefonate al mattino presto, che non hanno problemi ad andare oltre l’orario di lavoro e che rispondono sempre “presente” se chiamati in causa".