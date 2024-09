Albenga, torna "Ottobre De André", uno degli eventi più attesi e amati dell'autunno ligure

Quattordicesima edizione di "Ottobre De André" ad Albenga, una delle manifestazioni più attese e amate dell’autunno ligure. La presentazione si è tenuta nella mattinata odierna all'interno della sala degli Stucchi, al secondo piano del Palazzo Comunale di Albenga, in Piazza San Michele.

Nata nel 2011 da un’idea dei vulcanici Fieui di caruggi, sarebbe dovuta rimanere un unicum nell’intenzione degli organizzatori, ma l’entusiasmo e la partecipazione della gente ha fatto sì che l’evento iniziale si dilatasse sino ad occupare un mese intero, coinvolgendo decine di artisti. Dori Ghezzi, cittadina onoraria di Albenga dal 2015, ne ha bene individuato l’essenza: “Ottobre De André è un ritrovarsi con gioia tra vecchi e nuovi amici. Ritorno volentieri ogni volta ad Albenga che mi circonda sempre con un grande affetto, sicuramente ricambiato. Qui si respira aria vera. C’è sincerità, amore, voglia di condividere e, per fortuna, ancora tanta umanità. Fabrizio che non amava troppo feste e celebrazioni sarebbe sicuramente dei nostri!”.

Il binomio che sintetizza l’intera manifestazione sono le parole “emozioni e solidarietà”. Le emozioni sono quelle che regalano gli ospiti a un pubblico fedele e partecipe, disposto a passare la notte in coda per assicurarsi un posto ai vari eventi; un pubblico che spesso diventa a sua volta protagonista. La solidarietà è il senso stesso della manifestazione che destina tutte le offerte ricevute a sostegno della Comunità genovese di San Benedetto al Porto, per rispettare una promessa fatta dai Fieui a don Andrea Gallo pochi giorni prima della sua morte.

Quattro appuntamenti in programma. L'apertura è fissata per sabato 21 settembre con un concerto in piazza De André, sul lungomare, con musicisti di altissimo livello. Seguiranno altri eventi nel Teatro Ambra sino ad arrivare all’appuntamento finale del 26 ottobre.

Come sempre grandi ospiti. Oltre a Dori Ghezzi e Antonio Ricci, ormai padroni di casa, arriveranno ad Albenga Gerry Scotti, Alice De André, Maurizio Vandelli, gli of New Trolls con Nico Di Palo e Gianni Belleno, Wilma Goich, Jo Squillo, Lucio Fabbri, Michele, la Rino Gaetano Band, Dino, Maurizio Germini, Franco Fasano, Roberto Gualdi, Paolo Bonfanti, Martino Vacca, Marco Bonino, Mauro Vero, la compagnia teatrale di Nome: Fabrizio Cognome: De André. E sicuramente qualche sorpresa dell’ultimo momento: i Fieui di caruggi sono fatti così.

Per un mese, dunque, Albenga sarà la città di De André.