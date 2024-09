"Cammin Mangiando" a Murialdo: una passeggiata enogastronomica con un nobile scopo benefico

Murialdo si prepara a ospitare un evento unico che unisce il piacere della camminata alla scoperta di sapori locali con un nobile scopo benefico. Domenica 15 settembre si terrà Cammin Mangiando, una passeggiata enogastronomica di circa 6,5 km tra i sentieri del paese e i prodotti tipici del territorio, con un dislivello di circa 180 metri, ideale per chi ama il trekking leggero ma apprezzabile.

Lungo il percorso, saranno disposte cinque stazioni gastronomiche dove i partecipanti potranno gustare piatti locali, in un'atmosfera di condivisione e convivialità. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di visitare alcune delle bellezze storiche del paese, come le affascinanti rovine del Castello Del Carretto, la chiesa di San Lorenzo e l'Oratorio di Sant'Agostino.

L’evento non è solo un’occasione per scoprire i tesori di Murialdo e i suoi sapori, ma anche per fare del bene: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione La Banda degli Orsi, che da anni si occupa di sostenere i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e le loro famiglie.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione entro sabato 14 settembre, alle ore 16:00. Gli orari di partenza sono scaglionati, per permettere a tutti di godere del percorso in tranquillità: dalle 10:30 alle 10:50, dalle 11:00 alle 11:20, e dalle 11:30 alle 11:50.

Il costo d’iscrizione è di 25€ per gli adulti, 15€ per i bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, mentre per i più piccoli, sotto i 6 anni, la partecipazione è gratuita. L’evento è a numero chiuso, quindi si consiglia di prenotare con anticipo.

Questa iniziativa, organizzata dall’associazione del paese, è un vero esempio di come la comunità possa fare squadra per promuovere il territorio e allo stesso tempo aiutare chi è in difficoltà. Un appuntamento imperdibile per chi ama la natura, la buona cucina e desidera contribuire a una causa importante. Per maggiori informazioni e per iscriversi, si può contattare il numero 346 8929653.

Non resta che indossare scarpe comode e prepararsi a una giornata di gusto e solidarietà.