Spa da esterno: tutto quello che devi sapere prima di acquistarne una

Quando si implementa una spa da esterno nell’abitazione si aggiunge valore, non solo in ottica di benessere, bensì in qualità di elemento immobiliare. E soprattutto diventa un'opportunità di relax da sfruttare in qualsiasi momento in compagnia della propria famiglia e degli amici. Un punto focale che impatta in positivo sulla salute. Difatti, immergendosi nell’acqua calda si favorisce la riduzione dello stress e, di conseguenza, un alleggerimento delle tensioni quotidiane.

Inoltre, l'uso regolare della spa da esterno migliora la circolazione sanguigna, contribuendo all’ossigenazione dei tessuti e al rafforzamento del sistema cardiovascolare. Ciò implica un significativo sollievo dai dolori muscolari che stimola il recupero dopo le attività fisiche intense. Benché si possa fare attività fisica leggera anche all’interno dell’acqua, aggiungendo pesi alle braccia e alle gambe. Nondimeno, l’idromassaggio facilita la distensione mentale utile per fare meditazione ed esercizi con il respiro.

E in campo immobiliare, avere una struttura all’esterno così congeniata aggiunge valore estetico ed economico alla propria casa, tanto da incrementarne la quotazione stessa della proprietà, poiché nella descrizione della casa viene aggiunto il giardino o il patio come uno spazio dedicato al relax e al wellness. Quindi, investire in una spa idromassaggio Jacuzzi® significa incrementare la qualità della vita domestica in generale.

Caratteristiche principali delle spa Jacuzzi® da esterno

Le spa da esterno rappresentano un complemento di lusso per qualsiasi giardino o terrazzo. Tuttavia, possono essere anche sistemate in spazi semi-aperti, laddove vi sia una struttura che possa essere aperta o chiusa a proprio piacimento. Qualunque sia il luogo selezionato in cui posizionare la propria piscina, deve essere facilmente raggiungibile e immerso nel silenzio, così da favorire il rilassamento mentale prima ancora di quello muscolare.

Le caratteristiche principali di queste strutture includono il rivestimento, il quale può variare in materiali come legno, offrendo un connubio di estetica e di funzionalità. Tuttavia, esistono altresì le opzioni tra le spa interrate o esposte. Le spa interrate si integrano in maniera armoniosa al paesaggio circostante, mentre quelle esposte diventano un punto focale ma volendo possono essere spostate con facilità e installate in vari contesti.

Un altro aspetto importante è la seduta lounge, come quella presente nei modelli Spa Jacuzzi® J-335TM e J-235TM Classic. Questo tipo di design garantisce un comfort ottimale per sei persone, permettendo agli utenti di rilassarsi completamente durante l’utilizzo della spa. Altri modelli sono predisposti con un numero variabile di sedute, per esempio cinque o sei, o con un numero minore di sedute ma con linee pulite ed essenziali, per esempio i modelli spa Jacuzzi® J-LX® o Virtus, così da scegliere quello più adatto alla famiglia.

Anche perché la disposizione delle sedute è studiata appositamente per favorire momenti di convivialità e di relax condiviso. Inoltre, molte spa da esterno sono dotate di sistemi avanzati per la regolazione della temperatura e dell'illuminazione, creando dunque un'atmosfera personalizzata e impattante, nondimeno agendo in termini di accessibilità per favorire gli ingressi a tutti gli utilizzatori.

Idromassaggio e cromoterapia: come agiscono nel nostro benessere

Dopo aver installato la nostra spa da esterno con l’aiuto di un professionista o da soli - dipende se la piscina è interrata oppure esposta -, possiamo finalmente cogliere i benefici del trattamento. Ma quali sono? L'idromassaggio è una pratica terapeutica che utilizza l'acqua nel promuovere il rilassamento e alleviare tensioni muscolari. Grazie alle costanti pressioni idriche, la circolazione sanguigna e il sistema linfatico vengono stimolati tanto da favorire la detossificazione dell'organismo.

In aggiunta, la cromoterapia sfrutta i colori per influenzare le emozioni e il benessere psicologico, in quanto ciascun colore vanta specifiche caratteristiche energetiche, le quali agiscono per bilanciare e armonizzare l'umore. Per esempio, il blu è noto per le sue proprietà calmanti, mentre il giallo stimola la gioia e la creatività.

Combinando idromassaggio e cromoterapia si ottiene quindi un'esperienza multisensoriale. Per questo motivo, durante una seduta di idromassaggio, le luci colorate vengono integrate nell'ambiente, amplificando gli effetti benefici dell'acqua calda. La sinergia non solo rilassa i muscoli, ma ricarica anche la mente. Secondo numerosi studi, tale combinazione riduce lo stress, migliora la qualità del sonno e aumenta il senso generale di benessere. Gli approcci integrati come questi sono sempre più riconosciuti nell'ambito della salute e del wellness, offrendo un valido supporto per uno stile di vita equilibrato.

Operazioni di pulizia e accessori utili per migliorare l’esperienza della spa

Le operazioni di pulizia richiedono l’uso di detergenti specifici e di disinfettanti utili nel preservare la qualità dell’acqua e dell’ambiente circostante. Si intende dunque la pulizia regolare dei filtri e l’aggiunta dei prodotti suggeriti dal produttore della piscina. Sul mercato si trovano diversi articoli ma è sempre preferibile acquistare quelli suggeriti dall’azienda di cui si è scelta la spa da esterno.

Aggiungere accessori può notevolmente migliorare il comfort degli ospiti. Le coperture termiche rappresentano un elemento cruciale nel mantenere la temperatura dell'acqua, soprattutto se si posiziona una spa da esterno, riducendo al contempo i costi energetici.

Alle coperture si possono aggiungere altri elementi, tra cui delle pratiche scalette antiscivolo, le quali offrono un facile accesso all’area, garantendo sicurezza e comodità durante l'ingresso e l'uscita dall'acqua. Nondimeno i cuscini ergonomici permettono di godere appieno il relax, adattandosi alle curve del corpo, contemplando dunque un maggiore sostegno. Un’ultima nota ma importante è data dal valore dell’aromaterapia: un toccasana che stimola il rilassamento e crea un'esperienza multisensoriale in ogni momento vissuto all’interno della spa Jacuzzi®