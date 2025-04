Soggiorno moderno: gioco di equilibri tra design, comfort e funzionalità

Gli ambienti della casa un tempo avevano funzioni molto ben delineate, che venivano rispettate anche grazie a un’etichetta decisamente rigida. La cucina era adibita alla preparazione dei pasti, il soggiorno alle attività ricreative come lettura e musica e ad accogliere gli ospiti, e la sala da pranzo al consumo dei pasti.

Oggi la funzione degli ambienti è molto più fluida, per questo ogni ambiente, oltre che essere progettato per assolvere alla sua funzione primaria, deve essere confortevole anche per altro. Questi avviene anche per i soggiorni moderni, ambienti in cui si guarda la televisione, si consumano pasti veloci, si studia, si accoglie e che spesso sono anche invasi dai giochi dei più piccoli.

Ma come arredare un soggiorno moderno in modo che sia bello da vedere ma anche comodo e molto funzionale? Scopriamolo insieme.

Arredi modulari dalle linee pulite

Gli arredi per il soggiorno più belli e funzionali del momento sono complementi modulari con cui creare il layout ideale per ogni casa, personalizzato in base a spazi ed esigenze. Le pareti attrezzate, le librerie e gli armadi a parete si mimetizzano quasi, grazie ai colori neutri, che sono dominanti nelle proposte delle aziende. Un’anta o un elemento a contrasto, in tonalità più scure, creano quel movimento necessario a dare vita all’ambiente.

Si dà molto peso allo spazio contenitivo, necessario per avere sempre tutto in ordine e a portata di mano. Tutto questo si riflette anche nell’estetica, caratterizzata da geometrie semplici.

Colori desaturati ma non piatti

Se il desiderio di colore si fa sentire, meglio destinarlo a divani, poltrone e tessuti di arredamento, o alla carta da parati. Anziché un classico sofà grigio, si può optare per un giallo senape, un verde scuro o un bel bordeaux, ma sempre poco saturi.

Bene scegliere, quindi, colori polverosi che, pur staccando visivamente sul neutro non aggrediscono lo sguardo, e che non stancano, soprattutto, a lungo andare.

Divani comodi

Sembra scontato, ma non tutti i divani sono comodi e accoglienti. È importante, quindi, scegliere uno schienale abbastanza alto e una penisola o un movimento relax, che consente il rilassamento completo anche di gambe e spalle. Una seduta accogliente, ma sostenuta, e una texture piacevole al tatto.

L’importanza dell’illuminazione

In un ambiente in cui si fanno molte cose diverse è importante predisporre un’illuminazione adeguata.

Una luce piena, centrale o perimetrale, anche a LED, ma anche più punti luce per un angolo lettura, ad esempio, magari con una lampada orientabile. In ultimo, una più soffusa o regolabile, calda o naturale, per quando desiderate un’atmosfera più intima.

La tecnologia a supporto di un soggiorno moderno

La domotica o comunque un buon equipaggiamento tecnologico sono ormai quasi irrinunciabili, ancor di più in soggiorno, dove a farla da padrona è quasi ovunque una smart tv di dimensioni ragguardevoli.

La domotica o comunque un buon equipaggiamento tecnologico sono ormai quasi irrinunciabili, ancor di più in soggiorno, dove a farla da padrona è quasi ovunque una smart tv di dimensioni ragguardevoli.

Un buon impianto audio è il corollario per gli appassionati di cinema e musica in alta qualità. Gli assistenti vocali, poi, collegati ai vari elettrodomestici e agli impianti di casa, possono aiutare con la diffusione dalla musica, dei cartoni animati, ma anche per regolare la temperatura, abbassare o accendere le luci, e tenere sotto controllo gli amici a quattro zampe quando si è fuori casa, fornendo un aiuto davvero notevole.

















