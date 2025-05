Tuttocapsule acquisisce la catena Mondocaffè: "Un passo importante per rafforzare la nostra presenza in Liguria"

È stato siglato il 29 aprile 2025, l’atto di acquisizione da parte P&C spa, proprietaria del marchio Tuttocapsule, della totalità delle quote di Mondocaffè srl di Albenga. La società ligure, proprietaria dell’omonimo brand, è presente in modo omogeneo in tutta la regione con 20 punti vendita, di proprietà e in franchising.

La catena Mondo Caffè va ad aggiungersi ai 282 Tuttocapsule già esistenti in Italia e all’estero, consolidando quindi la capillarità dell’azienda di Settimo Torinese e rafforzandone la presenza soprattutto in Liguria.

Mondocaffè nasce nel 2007 grazie all’idea e al lavoro di Roberto Giammusso, prematuramente scomparso lo scorso anno. Giammusso, forte di una trentennale esperienza come agente di commercio in Saeco S.p.a, ebbe la felice intuizione di effettuare l’apertura del primo negozio di capsule multimarca in Italia. Ha condotto questa innovativa impresa, affiancato dal figlio Gabriele, con costanza e grande professionalità, allargando l’opportunità anche al mondo del franchising focalizzando il suo sviluppo su tutto il territorio ligure.

Grazie a questa acquisizione Tuttocapsule si consolida quindi sempre più come la prima catena retail in Italia dedicata al mondo del caffè. Fondata nel 2013 da Vincenzo Pagliero, vanta oggi una rete importante composta da 282 punti vendita: 234 in Italia - di cui 37 diretti e 197 in franchising – e 48 in franchising all’estero in 18 Paesi. Con l’acquisizione della catena Mondo Caffè supera quindi i 300 punti vendita, un risultato raggiunto in poco più di 10 anni a conferma della grande professionalità e dell’ottimo servizio fornito a clienti e consumatori finali.

“L’acquisizione di Mondocaffè rappresenta per noi un passo importante teso a rafforzare la nostra presenza in Liguria – ha commentato il Ceo di P&C spa, Vincenzo Pagliero - abbiamo sempre dedicato una forte attenzione a questo territorio cercando di costruire un solido rapporto di fiducia con il consumatore. L’ottimo lavoro svolto dal fondatore Roberto Giammusso e dal figlio Gabriele, ci porta a voler continuare ad investire sul marchio Mondocaffè”

Quella di Tuttocapsule è una storia fatta di persone, esperienza, impegno e professionalità. Il brand indica oramai un luogo dove ogni palato può trovare il suo caffè: nei punti vendita sono infatti proposte centinaia di miscele provenienti da ogni parte del mondo, sapientemente lavorate dai migliori torrefattori italiani. Nei negozi Tuttocapsule si ha il piacere di scegliere che aroma dare alla propria pausa caffè, con la grande possibilità di approcciare a nuove esperienze gustative.