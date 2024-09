Smontaggio tensostruttura in piazza Genta, Ferraro (Insieme per Carcare): "Prima era un rischio per i bambini, ora non più? Mirri: "Non merita risposta"

"Per l'ennesima volta ci troviamo a constatare che, ciò che l'attuale sindaco deprecava quando era all'opposizione, ora avvalla e si accorge che amministrare un paese è diverso dal fare solo polemica".

Ad affermarlo è il capogruppo dell'opposizione "Insieme per Carcare", Alessandro Ferraro, che prosegue: "Ci riferiamo in particolare alla tensostruttura presente in piazza Genta (piazza Rossa) dalla scorsa primavera, che sarebbe dovuta servire alla neo pro loco per le manifestazioni del giugno carcarese e della Fiera del Bestiame, ma che pare resti ancora per settimane, nonostante eventi molto sporadici organizzati al suo interno".

"Quando nel 2022, in periodo peraltro post-Covid e quindi più difficile anche per le iniziative delle varie associazioni, la struttura era stata concessa alla società Carcarese Calcio, erano sorte polemiche di varia natura; addirittura alcune mamme (sotto la regia della strumentalizzazione politica) avevano presentato una petizione perché per tutti i mesi estivi aveva tolto spazio al gioco dei bambini".

"Adesso non più? Adesso se i più piccoli hanno una pista ridotta va bene? Ci chiediamo, come gruppo consiliare, il perché di numerosi e ripetuti cambi di atteggiamento. Perché se prima ogni situazione rappresentava un problema, com'è che ora non solo non lo sia più, ma addirittura in certi casi diventi una fantastica opportunità per tutti?" tuona Ferraro.

"Chiediamo pertanto di conoscere le tempistiche con le quali la tensostruttura verrà smontata, visto che, come veniva sottolineato anni fa, rappresenta anche un rischio per la sicurezza e l'incolumità dei bambini".

"Non solo. Sabato 14 settembre è prevista in piazza Rossa una manifestazione della Pallavolo Carcare a partire dalle ore 16.00, con allestimento di campetti da gioco per il mini volley. Come farà l'associazione a concentrare tutto in un paio di ore, visto che dalle ore 18.00 lo spazio serve per la Festa dell'Unità organizzata dalla sezione del Partito Democratico di Carcare?" si chiede Ferraro.

"Ad osservare gli eventi sembra che per gli Amministratori di Carcare la politica venga prima del bene comune, in questo caso delle esigenze di un'associazione sportiva del paese", conclude il capogruppo della minoranza.

Laconica la replica del sindaco Rodolfo Mirri: "L'esternazione di Ferraro non merita nessuna risposta poiché abbiamo da risolvere numerosi problemi ereditati dalla sua Giunta".