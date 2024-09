Finale, morto il rocciatore precipitato nella zona della Grotta dell’Edera

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 : Non c'è stato purtroppo nulla da fare per il rocciatore soccorso nella mattinata odierna a Perti, frazione di Finale Ligure, nei pressi della Grotta dell’Edera. Vano ogni tentativo di rianimazione dell'uomo, giunto all'ospedale Santa Corona in gravi condizioni: fatale l'arresto cardiaco dopo la caduta. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ragazzo norvegese classe 1994.

---

Questa mattina, un incidente ha coinvolto un rocciatore nella zona di Perti, presso la Grotta dell’Edera, nel finalese. L’uomo è scivolato, pare durante un’arrampicata, per cause ancora in fase di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha prontamente mobilitato le forze di soccorso, inclusi i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, il soccorso alpino e il personale sanitario. Dato il terreno impervio e la gravità delle condizioni del rocciatore, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Grifo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il rocciatore è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Purtroppo, all'arrivo, l'uomo era in arresto cardiaco e le sue condizioni sarebbero gravi.