Cairo piange Augusto Marenco, storico commerciante

Cairo Montenotte piange la scomparsa di Augusto Marenco, conosciuto affettuosamente da tutti come Gustu. Storico commerciante della città, per decenni ha gestito un negozio di salumeria in via dei Portici, nel cuore del centro storico, accanto alla chiesa.

Figura molto amata in paese, era apprezzato per la sua gentilezza, onestà e grande dedizione al lavoro. Al suo fianco, per molti anni, c’era la moglie Renata Chiarlone, scomparsa alcuni anni fa, con la quale condivideva non solo la vita, ma anche l’impegno quotidiano nel negozio sotto casa. Tra i suoi prodotti più apprezzati c’era la salsiccia, tanto che molti clienti sostenevano: "La più buona la trovi da Augusto".

I funerali si terranno domani, venerdì 23 maggio, alle ore 15, presso la chiesa di Sant’Ambrogio a Dego. Il rosario sarà recitato oggi, giovedì 22 maggio, alle ore 17.30, nella parrocchia di San Lorenzo a Cairo Montenotte. Lascia i figli Marco, allenatore di calcio e titolare della scuola guida situata vicino all’attività di famiglia, e Claudia.