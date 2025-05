Savona, controlli straordinari sulla spiaggia del Prolungamento: rimosse tende e bivacchi

Nella giornata di ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Savona.

L’intervento si è reso necessario per ripristinare sicurezza e decoro in una zona segnalata da più parti come “pericolosa”, proprio a causa della presenza di soggetti che vi avevano creato una sorta di piccolo accampamento abusivo. Il tema era già stato trattato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e successivamente affrontato – insieme ad altre situazioni – nel corso di una riunione tecnica tenutasi in Questura con l’Assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali e il Comandante della Polizia Locale Igor Aloi.

In vista dell’estate ormai alle porte, gli operatori si sono concentrati in particolare nella zona del “Prolungamento”, dove erano state segnalate diverse tende e bivacchi che, oltre a rappresentare un elemento di degrado, impedivano la fruizione delle infrastrutture pubbliche da parte dei cittadini. Tali strutture sono state rimosse. I controlli sono stati successivamente estesi ad altre zone “a rischio” della città, grazie anche all’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

Tra le oltre 40 persone controllate, un cittadino straniero pregiudicato, che si trovava sulla spiaggia sottostante piazza Eroe dei Due Mondi, è stato denunciato dalla Polizia Locale per inosservanza degli obblighi inerenti al soggiorno. Nella stessa giornata, gli è stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Savona per due anni, emesso dal Questore.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia, e in particolare con la Polizia Locale, in vista dell’importante afflusso turistico previsto per i prossimi mesi.