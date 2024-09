Autisti-controllori sui bus Tpl, l'azienda non fa passi indietro: "Il progetto però non sarà applicato in caso di notevole afflusso e di criticità"

"La mobility R-evolution di TPL Linea e il programma Socrate puntano a mantenere alta l’attenzione sui controlli e la regolarità dei titoli di viaggio, anche con alcuni accorgimenti tecnici sulle modalità di trasporto lungo le fermate e le diverse linee di collegamento del bacino provinciale - spiegano dall'azienda di trasporto pubblico locale - Tra questi l’ingresso sugli autobus dalla porta anteriore, con un front-office della clientela con l’autista del mezzo: accoglienza, saluto e richiesta di esibire il titolo di viaggio da parte del personale viaggiante. Una piccola e gentile 'rivoluzione' voluta dall’azienda di trasporto pubblico rivolta alla relazione con l’utenza e alla sua massima collaborazione per questa novità, che avrà vantaggi complessivi per il servizio e quindi per la stessa utenza savonese".

"In merito al nuovo indirizzo operativo previsto da TPL Linea è stato avviato uno specifico percorso formativo per il personale e gli autisti, che andranno ad operare in sinergia con il team di controllori e assicurare così una piena regolarità riguardo ai viaggiatori che utilizzano il parco mezzi aziendale - continuano da Tpl Linea - Il progetto non sarà applicato in caso di notevole afflusso, di disabilità motoria o visiva dei clienti, situazioni di particolare criticità e ovviamente nei bus dotati di sola porta singola".

“Il programma Socrate vuole proseguire il suo percorso di feeling con la nostra clientela, con l’obiettivo di consolidare l’attenzione, il rispetto e la sensibilità per quanti pagano il biglietto e sono in regola con i titoli di viaggio - afferma il direttore generale di TPL Linea Giampaolo Rossi - Grazie alla preziosa collaborazione della nostra clientela e al nostro personale viaggiante questa nuova modalità di accesso ai bus di linea potrà creare le giuste condizioni per realizzare assieme un servizio di trasporto pubblico migliore e di qualità per tutti”.