Cairo, iscrizioni aperte all’asilo nido: domande fino al 25 luglio

Il Comune di Cairo Montenotte ha pubblicato il bando per le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale di via Medaglie d’Oro 29, in vista dell’anno scolastico 2025/2026.

Possono presentare domanda le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, oppure fino al termine dell’anno scolastico o al momento in cui il bambino acquisisce il diritto di accesso alla scuola dell’infanzia.

Hanno priorità di ammissione i bambini appartenenti a famiglie con almeno un genitore residente nel Comune di Cairo, che potranno inoltre beneficiare di rette agevolate. È possibile iscrivere anche bambini non residenti, ma in questo caso non si potrà usufruire delle agevolazioni economiche e la precedenza verrà comunque data ai residenti.

Le domande, da compilare utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune, potranno essere presentate fino al 25 luglio.