Stop ai tir nei weekend estivi ad Albisola, le limitazioni scattano anche a Savona verso Levante

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del traffico turistico, il Comune di Albisola Superiore ha introdotto il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate lungo le principali arterie cittadine: Corso Mazzini, Corso Ferrari e Via Turati.

Per evitare che questi mezzi pesanti, provenendo da Savona, si ritrovino poi in difficoltà a invertire la marcia lungo il percorso verso Albisola appesantendo il traffico sull'Aurelia, il Comune di Savona, in coordinamento con la Polizia Locale di Albissola Marina, ha previsto l’installazione di nuova segnaletica in uscita dagli ambiti portuali con relativi divieti.

I cartelli vengono posizionati dalla la rotatoria tra Galleria Arsenale, Corso Mazzini e Via Gramsci, proprio per informare in anticipo gli autisti del divieto e indirizzare correttamente i flussi di traffico.

Nel dettaglio, in Corso Mazzini, prima dell’ingresso nella rotatoria, è prevista segnalazione del divieto di circolazione ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate, con l’obbligo di proseguire dritto e all’intersezione della rotatoria verso Via Gramsci, c'è invece l’obbligo di svolta a sinistra per questi mezzi, sempre accompagnato dal divieto.

Dal divieto sono esclusi i veicoli militari, di soccorso, di sicurezza e protezione civile, gli autobus urbani ed extraurbani e anche quei mezzi pesanti che devono trasportare merci o persone con destinazione o partenza dai comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella e dalle località servite dalla Strada Provinciale 334 del Sassello.