Regionali, 2024, da Azione Liguria: “Bucci se ne faccia una ragione, noi siamo suoi oppositori”

“Azione in consiglio comunale è chiaramente all'opposizione di Bucci, come a quella di Toti. Addirittura, secondo Bucci ora saremmo anche in giunta. Lui e i suoi cercano di confondere le acque, ma non c'è alcuna ambiguità da Azione. Uscendo dal ‘siparietto’ inscenato da Bucci, manifestiamo la nostra preoccupazione per i liguri e siamo contrari alla continuità dell'esperienza di Toti”.

Lo affermano in una nota i membri di Azione Liguria.

“Sanità siamo ai progetti del 2015, per lo più del centro sinistra. Infrastrutture? Dispersione scolastica? Occupazione? Trasporto pubblico locale? Politiche abitative? Non ci sono indicatori positivi dell'amministrazione regionale – continuano -. La bugia del fare contro i signori del no si schianta contro le opere non realizzate. Noi genovesi e liguri siamo ancora più isolati che nel 2015, o no?”

“Azione corre convintamente con Andrea Orlando, Bucci si preoccupi di risolvere le sue contraddizioni”, concludono da Azione.