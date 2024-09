Il papà della Moto Guzzi, un membro di una famiglia di maestri d'ascia e un marinaio: la storia di 3 varazzini nei Gp Days

Un aviatore e imprenditore genovese, futuro papà della Moto Guzzi; il membro di una famiglia di maestri d'ascia e un marinaio nella spedizione al Polo Nord con la nave Stella Polare.

Giorgio Parodi, Stefano Baglietto e Simone Canepa saranno protagonisti con le loro storie che hanno come partenza la città di Varazze, dei Gp Days, l'evento previsto per il weekend del 21-22 settembre.

E GP Days dove G sta per Guzzi e P per Parodi: fu infatti Giorgio Parodi il primo finanziatore del progetto di Carlo Guzzi. Baglietto e lo stesso Parodi, erano inoltre soci nella CIVES, acronimo di Costruzione Idrovolanti Varazze e Scuola di Pilotaggio, e sempre a loro si deve la produzione del Barchino, il precursore del moderno aliscafo.

Il Comune di Varazze e l’Associazione Giorgio Parodi hanno pronto un programma che nella serata di sabato partirà con il racconto dei discendenti di quel gruppo di giovani amici che, accomunati dalla passione per la motoristica, furono interpreti a inizio ‘900 nel comune varazzino di coraggiose iniziative di innovazione e di impresa nei settori degli idrovolanti, della nautica e delle motociclette. A seguire il concerto di Danilo Luce con brani di musica italiana tra i più famosi.

Il programma si concluderà domenica con il ritrovo di centauri e appassionati delle due ruote provenienti da ogni parte d’Italia con le loro motociclette, nuove e d’epoca, insieme ad amanti del volo per i quali ci sarà l’arrivo di idrovolanti che offriranno l’opportunità per un sorvolo dimostrativo del litorale varazzino. Infine, sarà allestita una mostra fotografica che racconterà la storia industriale di Varazze.

“È un vero piacere ospitare nella nostra città questa edizione speciale di GP Days. La storia della nostra città si arricchisce di portavalori inediti e di legami ancora sconosciuti tra alcuni dei personaggi più importanti degli inizi del secolo scorso, che pongono alla loro tenacia alla profonda amicizia che li legava, dando vita ad imprese e sfide incredibili per l'epoca. Il legame tra mare, cielo e motori emerge prepotentemente nelle vicende che legano il cantiere Baglietto, Cives e Parodi, fondatore del celebre marchio ‘Guzzi’. Fondamenta - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - anche la figura del nostro concittadino Simone Canepa, vero pioniere ed avventuriero dell'epoca che già onorò il nome di Varazze con la spedizione del Duca degli Abruzzi al Polo Nord. Insomma, una storia ancora da scoprire e da approfondire che lasciò il segno. Ringrazio l'Associazione Giorgio Parodi per aver organizzato in collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Varazze, con la particolare attenzione dell'Assessorato al Turismo e alla Cultura, questo bellissimo ed inedito evento".

“I GP Days sono un’occasione per far rivivere al nostro presente le bellezze del saper fare italiano, in questo caso quello varazzino, attraverso il ricordo dell’amicizia, della passione e della visione di un gruppo di 'giovani indigeni varazzini', quali Stefano Baglietto, Simone Canepa, e 'adottati da Varazze', quali mio nonno Giorgio Parodi e i suoi cugini Guido e Vittorio, spinti nelle loro imprese dalle intuizioni di brillanti pionieri dell’ingegneria motoristica quali Oreste Fraschini, Giustino Cattaneo, Luigi De Giorgi" spiega Elena Bagnasco presidente dell’Associazione Giorgio Parodi.