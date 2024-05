Elezioni '24, presentata la lista civica “Pietra. Sempre!”: "Qui non per parlare male degli altri ma per dire cosa abbiamo fatto e cosa faremo"

“Sei donne e sei uomini della società civile che formano una squadra coesa e motivata. Un mix tra l’esperienza degli amministratori uscenti e la linfa delle cinque persone nuove, a servizio di un programma in continuità con quello portato avanti nel quinquennio che sta per terminare potenziandone lo slancio verso il futuro”. A Pietra Ligure la lista civica “Pietra. Sempre! Luigi De Vincenzi Sindaco”, in corsa per le elezioni comunali cittadine del prossimo 8 e 9 giugno, si è presentata nel pomeriggio odierno alla cittadinanza.

Al gruppo degli amministratori uscenti che, oltre al candidato sindaco Luigi De Vincenzi vede anche i candidati consiglieri Francesco Amandola, Marisa Pastorino, Daniele Rembado, Cinzia Vaianella, Michela Vignone, Luca Robutti e Gianni Liscio, si aggiungono Umberto Bona, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Pietra Ligure, Cecilia Canu, esercente, Gaia Cavalleri, infermiera del Santa Corona, Elena Scasso, architetto e Ettore Torielli, dottore commercialista. "Un gruppo compatto che lavorerà insieme con serietà e concretezza per continuare a migliorare Pietra Ligure e la vita dei pietresi, dando un ulteriore e vigoroso impulso allo sviluppo turistico e alle attività produttive e proseguendo nel portare avanti un’idea di città dinamica, intraprendente, innovativa e che sa guardare al futuro con slancio e coraggio" spiegano dalla lista civica “Pietra. Sempre!”.

Tra i temi affrontati nel corso della presentazione della sua lista, il candidato sindaco Luigi De Vincenzi ha parlato del futuro delle aree ex cantieri Rodriquez: "Un'operazione privata che cercheremo di guidare secondo il progetto presentato, magari migliorandolo ancora".

De Vincenzi si è infine espresso anche sulla questione legata al senso unico sul lungomare, qualcosa di aspramente criticato dalla "Lista indipendendente per Pietra" del candidato sindaco Mario Carrara: "È stata una scelta, che può essere condivisa o meno, ma che nulla ha a che vedere con le code sulla via Aurelia".

Lista civica “Pietra. Sempre! 2024 – Luigi De Vincenzi Sindaco

Candidati alla carica di consigliere comunale

* Francesco Amandola, 56 anni, geologo – Assessore uscente

* Umberto Severino Bona, 62 anni, luogotenente in pensione, ex comandante Stazione Carabinieri di Pietra Ligure

* Cecilia Canu, 59 anni, esercente

* Gaia Cavalleri, 27 anni, infermiera Ospedale Santa Corona

* Giovanni Liscio detto “Gianni”, 58 anni, dipendente Ospedale Santa Corona – Consigliere uscente

* Marisa Pastorino, 38 anni, funzionario comunale – Assessore uscente

* Daniele Rembado, 46 anni, avvocato –Vicesindaco e Assessore uscente

* Luca Robutti, detto “Ruspa”, 47 anni, responsabile amministrativo, presidente Maremola Volley – Consigliere capogruppo uscente

* Elena Scasso, 41 anni, architetto libero professionista

* Ettore Torielli, 29 anni, dottore commercialista

* Maria Vaianella detta “Cinzia”, 50 anni, agente immobiliare – Assessore uscente

* Michela Vignone, 56 anni, docente – Presidente del Consiglio uscente