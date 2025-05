Celle, lutto per la morte dell'ex assessore Bernardo Franco Cerisola

Celle in lutto per la scomparsa di Bernardo Franco Cerisola a 77 anni. Ingegnere meccanico, in passato era stato assessore. Dal 2016 è stato presidente della Fapib, l’Associazione nazionale produttori e fornitori di tecnologie per la bellezza e il benessere.

“Con lui abbiamo condiviso un percorso intenso. Tante sono state in questi anni le iniziative di formazione che abbiamo organizzato su questo importante tema grazie alla sua costante presenza, con lui abbiamo realizzato documenti e approfondimenti tecnici di grande rilevanza per il nostro lavoro quotidiano a supporto dei territori e degli operatori del settore, portando altresì avanti un confronto costante con le altre organizzazioni e con le istituzioni per unariforma consapevole delle normative di settore. È stato una guida, una mente brillante, una persona sempre disponibile, seria e profondamente competente. Il suo esempio continuerà a ispirarci” il ricordo di Perlita Vallasciani, presidente nazionale Cna Estetiste.

Aveva operato in aziende multinazionali nei settori elettromeccanico, elettronico, medicale, in attività di direzione e produzione industriale, ricerca e sviluppo, progettazione e sistemi di qualità.

Nel 2003 era approdati al mondo dell’estetica, assumendo il ruolo di responsabile delle attività industriali per lo sviluppo di cosmetici e apparecchiature, della produzione e della qualità in GTS, riconfermato anche dalla nuova proprietà Alfaparf Group.