Al ristocaffè “Il Ponte” di Toirano la salsiccia di Bra diventa l’amuse bouche perfetto

E’ una salsiccia che “diverte la bocca” quella di Bra, interpretata alla maniera di Gian Luca Cellerino, cuoco di grande esperienza nei vari meandri della ristorazione non solo ligure, che oggi conduce con dinamismo inventivo la cucina de “Il Ponte”, il frequentatissimo ristocaffè del centro commerciale di Toirano, nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Borghetto Santo Spirito.

“La salsiccia di Bra che ci è stata offerta dal suo Consorzio di tutela ha avuto subito un gran feeling con il nostro locale, già a partire dal colore dell’arredo che il ricorda il rosso vivo della sua polpa di bovino giovane con una punta di pancetta di suino – ha commentato chef Cellerino – Allora, mi sono detto: perché non trasformarla in un boccone di benvenuto da omaggiare a ogni cliente appena accomodato, per farlo sentire coccolato da subito?”.

E’ stata, dunque, l’arte della gentilezza, valore iconico di ogni territorio e locale vocato al passaggio del turismo, il messaggio che la salsiccia di Bra ha portato dal territorio riconosciuto dall’Unesco a quello di Toirano, gioiello paesaggistico del Ponente ligure.

Un’accoglienza spalmata su tre differenti dimensioni del gusto giocando sull’abbinamento con alcune tipicità liguri: focaccia dello chef con crescenza, rucola e salsiccia; gelato di ricotta salata con salsiccia, cialda integrale maison, zeste di limone e crema di piselli; infine, salsiccia su crema di patate di Calizzano al limone e timo.

Ma anche un modo per valorizzare il ruolo della buona ristorazione che – dalle stelle ai centri commerciali – ha la forza e la potenza di avvicinare le persone al cuore del made in Italy, pur con politiche differenti di menù e con attenzione a tutte le esigenze e capacità di spesa.

A chef Luca e a tutto lo staff del ristocaffè toiranese va sicuramente il merito di aver prestato l’imprint creativo e leggero della sua cucina – come si comanda a un locale per tappe gourmet veloci – alla valorizzazione diretta e immediata della materia prima, arricchendo una semplice pausa pranzo con un momento di cultura del cibo.

“Questo è solo l’inizio – conclude Cellerino – Con le prossime iniziative in collaborazione con l’Ascom di Bra e la divulgatrice Renata Cantamessa, ci piacerebbe inserire periodicamente il prodotto nel nostro ricco e mitico buffet dell’aperitivo serale”.

In attesa di esaudire i desiderata del locale, la salsiccia invita tutti nel centro di Bra fino a domenica 22 settembre in occasione di BRA’S, il suo Festival ufficiale.