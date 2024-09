Elezioni regionali, Rixi (Lega): "Orlando ha memoria corta e selettiva, sentirlo parlare di ‘oligarchia’ riferendosi al centrodestra è quantomeno curioso"

“Sentire Andrea Orlando, ex ministro oggi deputato, parlare di ‘oligarchia’ riferendosi al centrodestra è quantomeno curioso. Lui, che è stato protagonista per anni in un sistema dove il potere si concentra sempre nelle mani di pochi, accusa chi da sempre si impegna per restituire centralità ai territori, ai cittadini e al voto popolare. Orlando sembra avere una memoria piuttosto corta e selettiva. Forse crede che i cittadini abbiano dimenticato gli anni di governi tecnici col Pd al potere senza aver mai vinto le elezioni, con decisioni prese senza alcun confronto elettorale. Se l’onorevole Orlando vuole dare lezioni di democrazia, gli suggeriamo di iniziare a fare autocritica. La Lega e la Liguria, invece, credono fermamente nel diritto del popolo di scegliere chi li governa, senza bisogno di élite autoreferenziali”.