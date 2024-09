Ceriale, tutto pronto per la 17ª edizione di "Leggevamo 4 libri al bar"

Si svolgerà mercoledì 25 settembre alle ore 21 presso il bar Bacicin di Ceriale la diciassettesima edizione cerialese della manifestazione “Leggevamo 4 libri al bar” evento nazionale che si svolge ogni anno in tutta Italia nell’ultima decina di giorni di settembre nei bar e luoghi aderenti alla manifestazione.

“Leggevamo 4 libri al bar” nasce da un’idea del giornalista e scrittore Bruno Contigiani già inventore e Presidente dell’Associazione Nazionale Onlus “L’arte di vivere con Lentezza” che da sempre patrocina la manifestazione.

La serata prevede semplicemente il presentarsi al Bar Bacicin di Ceriale in Lungomare Diaz, 53, con un libro che ci è particolarmente piaciuto o al quale siamo affezionati e leggerne un brano ad alta voce a tutti i presenti. (chi lo desidera può anche solo ascoltare) per uno scambio culturale e giocoso e per un momento di socializzazione che contempli piacere, cultura e divertimento.

Con questa diciassettesima edizione al Bar Bacicin, la città di Ceriale si conferma il luogo più longevo d’Italia nel portare avanti l’evento attraverso questi diciassette anni grazie allo scrittore giallista cerialese Maurizio Pupi Bracali presidente dell’Associazione Culturale “Il Tempo Ritrovato” e ai titolari del Bar Bacicin di Ceriale al punto che Bruno Contigiani, ideatore della manifestazione a livello nazionale già da qualche anno partecipa personalmente all’evento cerialese così come onorerà della sua presenza anche questa nuova edizione 2024.

L’Associazione Culturale “Il Tempo Ritrovato” e il Bar Bacicin fautori della manifestazione, sono entrambi partecipanti al “Patto Locale per la Lettura” con lo scopo di creare una collaborazione permanente tra tutte le realtà operanti nel comune di Ceriale per rendere la lettura un’abitudine sociale e diffusa, a partire dalle attività della Biblioteca Civica “Agostino Sasso”, con l’obiettivo di creare una rete territoriale per la promozione del libro e della Cultura.

Leggere ad alta voce al bar, luogo d’incontro di uomini e culture, dall’amore per i libri e dalla voglia di partecipazione può rinascere il senso della collettività.