Piana Crixia: il 4 ottobre un doppio evento dedicato alla Geodiversità

Anticipando la Giornata Internazionale della Geodiversità, Regione Liguria, Univesità di Genova, Parco Naturale Regionale di Piana Crixia e Comune di Piana Crixia, hanno organizzato per il giorno 4 ottobre un'evento composto da due momenti, il primo in aula, il secondo lungo un semplice percorso ad anello che conduce su luoghi di interesse.

La geodiversità, che comprende la varietà degli elementi geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici, è fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi naturali e per la nostra stessa sopravvivenza ed è "la base su cui si fondano gli ecosistemi naturali. Proteggerla significa garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire" dichiarano gli organizzatori.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare ascoltare interventi di esperti del settore e esplorare le meraviglie geologiche del Parco. Sarà un'occasione unica per comprendere meglio il valore della geodiversità e il ruolo cruciale che essa svolge nel nostro ambiente.

Maggiori informazioni nell'allegato da cui è possibile anche iscriversi.