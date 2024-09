La Festa di San Maurizio: un weekend di tradizione e cultura a Imperia

La Festa di San Maurizio, ormai un appuntamento consolidato nel tempo, offre un'esperienza imperdibile per tutte le età. Durante il fine settimana, i numerosi espositori che animano il centro storico saranno testimoni della ricchezza culturale del nostro territorio, che va dalle Alpi al Mare. Promossa dal Comitato San Maurizio, la festa si svolgerà venerdì 27 e sabato 28 settembre, con il patrocinio del Comune di Imperia e della Regione Liguria. L'evento prenderà vita nella centrale Via XX Settembre, dove si terrà una mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità liguri e piemontesi, con l'obiettivo di promuovere i prodotti a km zero e artigianato creativo, ispirati dalla bellezza della costa ligure. Sarà messa in risalto la varietà della vegetazione locale e le opportunità imprenditoriali che hanno portato allo sviluppo di agriturismi e aziende agricole in Liguria e nel basso Piemonte. Inoltre, i locali e i ristoranti del centro storico parteciperanno a questa grande iniziativa, rendendo questo weekend un’occasione perfetta per il ritorno alla normalità con l'avvio delle scuole.

Durante queste due giornate, ci saranno intrattenimenti con DJANGO 47 “Street Live Music” e la presentazione del Cammino Mauriziano di Spiritualità e Salute, messo in scena dalla Compagnia Teatrale di Taggia “La luna e i suoi raggi” su testi di F.B. Littardi, che avrà luogo venerdì 27 settembre alle 10:30.

Inoltre, sarà attiva la distribuzione continua di dolci artigianali, le “Frittelle dei Nonni”, in un’area dedicata vicino a Piazza Roma, grazie alla collaborazione con l'istituto N.S. della Misericordia di Imperia.

In occasione del centenario della città di Imperia, sarà aperta al Parasio la Mostra di Ceramiche SHODO-HIKU-IKEBANE del Maestro Pierdomenico Anzalone, presso il Palazzo Guarnieri in Piazza Pagliari, dal 22 al 29 settembre, dalle 17:00 alle 19:30.

Questo intreccio di arte, cultura e tradizioni accompagnerà i visitatori in suggestive passeggiate nel centro storico, dando il benvenuto alla nuova stagione autunnale in modo speciale.