Regionali, l'ingegnere e manager Testa: "Metto la mia esperienza professionale al servizio del territorio"

Una donna manager è la carta su cui scommette Forza Italia per rappresentare il territorio del Savonese, e in particolare della Val Bormida, in Regione. Nata a Savona nel 1974 e vissuta a Carcare, dove si è diplomata al liceo scientifico Calasanzio, Francesca Testa e’ laureata in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino con una tesi supportata da borsa di studio presso l’Alfa Romeo di Arese.

Dopo la laurea è stata assunta dalla Eaton Automotive che ha lasciato nel 2007 per un’azienda genovese che produce sonde multiparametriche per analisi oceanografiche ed allestisce sistemi di monitoraggio per il mare e per l’ambiente. "Qui – spiega Testa - ho avuto l’opportunità di conoscere alcune realtà portuali e le ARPA e di approfondire le diverse tematiche di impatto ambientale legate alla realizzazione di grandi opere".

Attualmente è manager di Neoceram, una società belga che opera nell’ingegneria di precisione per applicazioni asettiche nelle aziende farmaceutiche. Nel 2017 l’azienda ha deciso di aprire uno stabilimento in Italia, offrendo a Testa l’opportunità di partecipare attivamente allo sviluppo di una realtà che oggi conta oltre 80 dipendenti. Attualmente è residente ad Albissola Marina.

"Il partito di Forza Italia – spiega Testa – ritiene la Val Bormida un'area importante ed ha visto nel mio curriculum delle competenze che possono essere messe a disposizione del territorio e del suo sviluppo. Credo che ci siano infrastrutture la cui realizzazione è fondamentale per il nostro territorio, come l'Albenga-Carcare-Predosa. Allo sviluppo infrastrutturale sono strettamente legati lo sviluppo economico e industriale del territorio e il rilancio dell'economia, fondamentale per i giovani della Liguria che, pur avendo ottime competenze, sono costretti ad andare a lavorare fuori Regione o all'estero".