Aperte le iscrizioni per l’Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure

Lunedì 16 settembre sono iniziate le iscrizioni per l'anno accademico 2024/2025 dell'Università delle Tre Età di Borgio Verezzi e Pietra Ligure.

Il programma, denso e variegato, si preannuncia ricco di contenuti culturali e momenti di socializzazione, offre numerose opportunità di apprendimento ai partecipanti.

I corsi inizieranno ufficialmente lunedì 14 ottobre, sono in programma fino alla primavera 2025, suddivisi nelle aree salute e benessere, attività motorie, linguistica-letteraria, cultura generale e laboratori.

Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30.

Non è richiesto alcun titolo di studio, la quota associativa è di 40 euro e dà diritto alla frequenza di tutti i corsi, tranne i corsi speciali per ognuno dei quali si deve versare una quota aggiuntiva; quota ridotta per i giovani (fino a 30 anni) e gli ultra-ottantacinquenni 20 euro.

Sabato 4 ottobre, dalle ore 16:00 alle 18:00, è prevista l'apertura ufficiale dell'anno accademico presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi alla presenza dei docenti e delle autorità civili.

"Torna il tempo di riprendere vita, presenza, socialità, incontro, scambio, affetto dopo il periodo estivo, è tempo di stare insieme, condividere, sognare, progettare, di sostenerci a vicenda e proiettarci verso il futuro - afferma il Presidente Marco Gavioli -. l'Unitre è una associazione dove ogni iscritto può offrire e ricevere amicizia, sostegno, solidarietà, socialità e aiuto.

Siamo fiduciosi che il nuovo anno accademico vedrà gli iscritti interessati allo sviluppo sociale della nostra comunità, desiderosi di esprimere con il proprio volontariato gesti concreti per rimuovere difficoltà e generare bene comune".