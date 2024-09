Samp, a Modena per una prova di maturità. Sottil: "Umili e concentrati per affrontare una partita difficile"

L'entusiasmo per la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Genoa dovrà essere messo alle spalle, l'agenda delle priorità indica infatti che è necessario rituffarsi nella palude della Serie B per risalire la classifica. La Sampdoria tornerà in campo domani a Modena e l'obiettivo è quello di dare seguito al successo ottenuto contro il Sudtirol nello scorso turno del torneo cadetto.

Il tecnico blucerchiato Andrea Sottil, nel corso della conferenza stampa odierna, ha lasciato intendere di aspettarsi dai suoi una prova di maturità: “Il derby ha dimostrato che la squadra ha qualità, ma ora dobbiamo rimanere umili e concentrati per affrontare una partita difficile”.

L'atteggiamento chiesto dall'allenatore dovrà dunque essere quello che ha portato alla reazione della squadra dopo il gol subito nel derby: “Sono molto contento della loro risposta - ha commentato Sottil a proposito di quanto accaduto nella stracittadina - Dopo il gol subito, ho visto una grande reazione, tipica di una squadra matura”.

Mercoledì scorso non sono passate inosservate alcune scelte tattiche operate dall'ex allenatore dell'Udinese, mosse che il diretto interessato ha motivato con la volontà di mischiare le carte per testare i giocatori e raccogliere indicazioni utili. Tra i nomi di spicco c'è quello di Borini, autore di una buona prestazione e del gol contro il Genoa. “Non avevo dubbi su di lui - ha commentato Sottil - si allena benissimo e si è fatto trovare pronto”.