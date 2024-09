Ceriale, volontari di "Plastic Free" ripuliscono le spiagge, raccolti 125 kg di rifiuti

Mobilitazione dei volontari dell'associazione "Plastic Free" per una giornata di raccolta rifiuti sulle spiagge di Ceriale, con l'obiettivo di restituire pulizia e decoro al litorale. Grazie al loro impegno, sono stati riempiti ben 25 sacchi di rifiuti, per un totale di 125 kg di materiale raccolto.

Tra i rifiuti, oltre alla plastica e ai materiali indifferenziati, il maltempo delle ultime settimane ha contribuito a disseminare sulle spiagge oggetti come vasetti di piantine, teli agricoli e ombrelloni sradicati dal forte vento. Tuttavia, buona parte del "bottino" è rappresentato da rifiuti lasciati dall'uomo: carte di caramelle, mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica e vetro e altri oggetti non biodegradabili che minacciano anche l'ecosistema marino.

L'iniziativa ha registrato anche la partecipazione attiva del Comune di Ceriale, che ha affiancato i volontari di "Plastic Free" nella loro missione di tutela ambientale. L'associazione, che da anni opera su tutto il territorio italiano, si è posta l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza di ridurre l'uso della plastica e di promuovere un comportamento più responsabile nei confronti dell'ambiente.

Le attività di "Plastic Free" non si fermano alla semplice raccolta dei rifiuti, ma mirano a creare una consapevolezza diffusa sui rischi che la plastica rappresenta per il pianeta.

Con azioni concrete come quella di Ceriale, l'organizzazione intende contribuire a un futuro più sostenibile, invitando tutti a fare la propria parte per ridurre l'inquinamento e proteggere le bellezze naturali, come le nostre spiagge, dalla minaccia della plastica e dei rifiuti abbandonati.