Camion ribaltato sull'A10 tra Celle e Varazze, un ferito in codice rosso al San Paolo

AGGIORNAMENTO ORE 20.00: Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale e di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda verso Genova.

---

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 16.00 per un camion che si è ribaltato in A10.

Il sinistro si sarebbe verificato in autostrada al km 29 tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova.

Sul posto i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina. È intervenuta anche l'Asl in quanto il mezzo pesante trasportava carne. Il tir ha perso anche gasolio sull'asfalto.

Si sono registrati fino a 9 km di coda sul tratto. Entrata consigliata verso Genova il casello di Varazze e uscita consigliata provenendo da Ventimiglia il casello di Albisola Superiore.

Ripercussioni al traffico si stanno verificando anche sull'Aurelia tra il comune di Albisola Superiore e quello di Varazze.

Un ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.