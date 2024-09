Politica |

Rigassificatore a Vado Ligure, Benifei (Pd): "Bucci e Rixi contrari? Magie da campagna elettorale"

"Quando c’è di mezzo la destra ligure, non c’è davvero limite all’imbarazzo"

"Il candore con cui Marco Bucci e il viceministro Rixi si dicono contrari al rigassificatore a Vado lascia senza parole, sono magie da campagna elettorale". Lo dichiara in una nota l'europarlamentare ligure del Partito Democratico Brando Benifei, che prosegue: "Dov’erano mentre Toti prometteva l’area marina protetta al Governo Meloni e mentre centinaia di associazioni, amministratori locali e semplici cittadine e cittadini che hanno a cuore un territorio fragile e prezioso scendevano in piazza, costantemente ignorati?". "Io ero con loro, e Bucci vi garantisco che non lo abbiamo mai visto o sentito. Quando c’è di mezzo la destra ligure, non c’è davvero limite all’imbarazzo" conclude Benifei.

Redazione

