Albenga, Ottobre De André, Alice nipote di Faber madrina dell’evento teatrale di apertura

Dopo il rinvio del concerto di Lucio Fabbri & Friends, spostato per cause di forza maggiore a domenica 20 ottobre, sabato prossimo (5 ottobre) inizierà ufficialmente, ad Albenga, Ottobre De André 2024, con un evento teatrale dedicato alla vita dell’indimenticabile Faber, nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa.

Per l’occasione, in qualità di madrina, salirà sul palco del Teatro Ambra Alice De André, nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano. Giovane regista e attrice di talento, recentemente ha portato sulle scene milanesi, con grande successo, uno spettacolo da lei scritto e diretto, interpretato dai ragazzi-attori della Fondazione Un futuro per l’Asperger. Alice, che giungerà ad Albenga accompagnata dalla madre Sabrina La Rosa, ballerina della Scala, ha promesso di donare al pubblico presente in Teatro un omaggio prezioso in ricordo di nonno Fabrizio.

E sempre al poeta-cantautore genovese sarà dedicata la commedia che vedrà protagonisti Mario Mesiano e Giorgio Caprile, con Nando Rizzo, Carla Migliardi, Sabrina Bonanato. “Nome: Fabrizio Cognome: De André”, scritta da Gino Rapa dei Fieui di caruggi, è una vicenda suggestiva, capace di far sorridere e di commuovere nello stesso tempo. Un percorso teatrale attraverso gli amori, le amicizie, i drammi di Fabrizio De André, con interventi musicali affidati alla chitarra e alla calda voce di Marisa Fagnani.

L’inizio è fissato alle ore 17. Per prenotazioni rivolgersi al Bar Ai Giardinetti in Piazza del Popolo ad Albenga. Pochissimi i posti ancora disponibili.