Savona, il Comune promuove una giornata di sensibilizzazione contro la vespa velutina per proteggere le api

La giunta di Palazzo Sisto ha approvato una delibera per sostenere una campagna di sensibilizzazione contro la vespa velutina, specie invasiva che minaccia la sopravvivenza delle api. L’iniziativa, promossa dal gruppo di volontari “Garfagnana Vespa Velutina” in collaborazione con enti e associazioni locali, si terrà il prossimo 20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api.

Il “Garfagnana Vespa Velutina” è un gruppo di volontari e tecnici addetti al monitoraggio e neutralizzazione di nidi di vespa velutina, insetto antagonista delle api, formati dal Progetto “Life Stop Vespa” dell’Università di Torino.

Attivo in Liguria e Toscana, opera senza scopo di lucro in collaborazione con il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e si occupa di monitoraggio e neutralizzazione dei nidi del calabrone asiatico, in costante espansione sul territorio.

Il programma prevede un convegno pubblico in Sala Rossa cdalle 15,30 alle 17,30, dedicato alla conoscenza del pericoloso insetto e alle strategie per il contenimento della sua diffusione. In Corso Italia, saranno allestiti sei stand didattici a cura di apicoltori e associazioni del territorio, con l’obiettivo di informare la cittadinanza, in particolare le scuole, sull’importanza delle api per la biodiversità e l’agricoltura.

L’iniziativa rientra negli impegni assunti dal Comune di Savona nell’ambito del progetto “Comune amico delle api”, al quale ha aderito nel 2023.