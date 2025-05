Fior d'Albenga prorogata di una settimana: le aiuole restano fino all'11 maggio

Grazie alla straordinaria affluenza di visitatori, turisti e bambini (molti dei quali in gita scolastica), l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare la presenza di alcune delle meravigliose aiuole di Fior d'Albenga fino al prossimo 11 maggio.

In particolare, saranno mantenute le aiuole situate in:

Piazza San Michele

Piazza IV Novembre

Largo Doria

Un’opportunità in più per chi ancora non avesse avuto modo di visitare queste splendide installazioni, che hanno trasformato il centro storico di Albenga in un giardino a cielo aperto.

E questo weekend ancora tanti appuntamenti da non perdere:

Sabato 3 maggio – ore 17:30

Auditorium San Carlo

Maria Masella presenta “Irene l’assassina”, giallo intrigante della rassegna “Incontro con l’Autore” della Libreria San Michele

Domenica 4 maggio – ore 11:30

Auditorium San Carlo

“Contro Milano” di Gianni Barbacetto, una riflessione tagliente sul potere, a cura di RossoNove.

Domenica 4 maggio – ore 17:30

Auditorium San Carlo

Fulvio Marino ci porta in viaggio tra le farine d’Italia con “Tutta l’Italia del Pane”. Intervista a cura di Dario dell’Erba (Panificio Zio pagnotta), in collaborazione con Mondadori Bookstore Albenga.