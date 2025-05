Loano, il 10 maggio giornata di pulizia delle spiagge con l'associazione Plastic Free

E' in programma il prossimo 10 maggio il “Clean up” promosso dall'associazione Plastic Free lungo il litorale di Loano. Plastic Free è “un'organizzazione di volontariato apartitica, apolitica, indipendente e senza scopo di lucro, impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Nata da un’idea di Luca De Gaetano, oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e con una presenza in oltre 30 nazioni di tutto il mondo”.

L'associazione lavora per “un mondo nel quale non vedremo più plastica finire nell’ambiente per colpa di una cattiva gestione o dell’inciviltà. Un mondo nel quale la consapevolezza dei danni che può generare l’inquinamento da plastica produrrà scelte più sostenibili. Un mondo nel quale tutti avranno a cuore il pianeta, riconoscendolo come la propria casa. Un mondo nel quale il menefreghismo non esisterà più e le persone come noi non dovranno più essere etichettate come ambientalisti”. I volontari sono schierati “contro l’abuso della plastica e l’inquinamento prodotto dal suo frenetico utilizzo. Pensiamo che il vero problema sia proprio nel rapporto tra l’uomo e la plastica, un fallimento. Il riciclo non basta poiché non tutta la plastica è riciclabile e non tutta la plastica viene riciclata. L’unica vera soluzione è ridurre la produzione, quanto prima. Siamo consapevoli che, ad oggi, un mondo senza plastica è utopia. Siamo consapevoli che in alcuni settori, come ad esempio quello medico-sanitario, non esistono ancora valide alternative. Le nostre azioni e le nostre battaglie quotidiane vogliono velocizzare questa grande transizione ecologica dialogando in maniera intelligente con tutti gli attori che fanno parte del sistema”.

Per questo motivo, fin dalla sua fondazione l'organizzazione promuove “progetti concreti con l’obiettivo di sensibilizzare: dalle pulizie ambientali agli appuntamenti nelle scuole, dal salvataggio di tartarughe marine al dialogo con le istituzioni, dalle battaglie contro il volo dei palloncini al contrasto dell’abbandono dei mozziconi, dalla salvaguardia dei fiumi alla promozione di eventi eco sostenibili. Entro il 2030, la nostra missione è ridurre l’utilizzo di plastica, in particolare quelle monouso, sensibilizzando 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Ci riusciremo e lo faremo attraverso le collaborazioni attive sui vari territori coinvolgendo senza alcun limite cittadini volontari, aziende, media, enti ed istituzioni”. Tra questi ci sono anche i “Clean up” e cioè giornate di pulizia dei litorali dai rifiuti (in particolare quelli plastici) che si propongono di “sensibilizzare i partecipanti sul consumo responsabile di plastica e dei rifiuti in generale e su come ogni azione del singolo possa avere conseguenze sull'ecosistema”. In queste occasioni viene spiegata e valorizzata “l'importanza di interrogarsi sui propri consumi e su quanto sia necessario un cambiamento di mentalità e di cultura per raggiungere una responsabilità ambientale matura”. Finora insieme ad oltre 260.000 volontari l'associazione ha organizzato più di 6.500 appuntamenti di pulizia ambientale dando nuova vita a territori sommersi da plastica e rifiuti.

Il 10 maggio i volontari ripuliranno la spiaggia libera dell'ex Città di Torino/ex Presentazione su lungomare Marconi. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il QrCode che appare sulla locandina e che rimanda al sito https://www.plasticfreeonlus.it/. I volontari devono essere dotati di guanti (da bricolage o giardinaggio). I minori devono essere accompagnati dai genitori o con manleva da parte degli stessi.

All'iniziativa collabora lo Yacht Club Bergamo, che dal mare darà supporto con una imbarcazione a vela ed il proprio equipaggio. Inoltre, a bordo sarà presente una biologa che illustrerà le problematiche indotte dalle attività antropiche e degli effetti dell’inquinamento sull’ecosistema marino.

Ai primi di aprile, il Comune di Loano e Plastic Free hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà all'associazione di “estendere sul territorio la propria comunicazione online e offline sensibilizzando i cittadini e stimolando la cittadinanza attiva e le azioni virtuose; affiancare il Comune in azioni virtuose propedeutiche alla candidatura a Comune Plastic Free; organizzare e gestire appuntamenti di pulizia ambientale, lezioni di educazione, ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche, informazione e sensibilizzazione dei cittadini attraverso stand, segnalazioni di abbandono rifiuti nel territorio”.