Vittorio Vaccaro ad Albenga per un nuovo progetto TV: la città diventa il set della sua prossima narrazione

Cosa ci fa ad Albenga l’attore, conduttore televisivo e regista teatrale Vittorio Vaccaro? A spasso per il centro storico, tra la Torre Civica, Palazzo Oddo e il Battistero, la sua presenza non è certo legata a una semplice visita turistica. Infatti, Vaccaro è ad Albenga per la registrazione di un programma televisivo, ma per volere della produzione, ogni dettaglio rimane per ora top secret, anche se non è difficile intuire di cosa potrebbe trattarsi.

Vaccaro, noto per i suoi ruoli in fiction come Squadra Antimafia 4 e sit-com come Piloti, Il mio amico Babbo Natale, La Strana Coppia e Camera Café, è anche autore e regista teatrale. Negli ultimi anni, si è affermato anche come conduttore di programmi televisivi su Food Network, come A Casa Cucina Papà, Green Table e Liguria a Tavola, tutti incentrati sul cibo e sulla tradizione gastronomica italiana.

Di recente ha pubblicato il libro La cucina è il teatro della vita (Giraldi Editore), un racconto che intreccia ricette deliziose con riflessioni su temi importanti come la famiglia, l'educazione dei figli e il superamento degli stereotipi di genere. Un vero e proprio viaggio intimo e riflessivo tra esperienze di vita quotidiana.