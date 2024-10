Albenga: Beatrice Sciarrillo presenta il libro "In Trasparenza l’Anima", un'occasione per parlare di disturbi alimentari

Sabato 5 ottobre alle ore 21, nella Torre Civica in Piazza San Michele Albenga, si terrà la presentazione del libro di Beatrice Sciarrillo “In Trasparenza l’Anima”. L’iniziativa, a cura della Fondazione Oddi, vedrà fare un focus importante sui disturbi alimentari, di cui, con grande sensibilità, tratta il libro.

Parteciperà all’incontro Diletta Martano, nutrizionista con la passione per la cucina salutare. Una volta concluso il suo percorso di studi, infatti, la dott.ssa Martano si è specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.

Trama in breve del libro - Anita ha dodici anni quando inizia a mentire sul cibo, a nasconderlo in tasca, a svuotare i piatti nel lavello o in bagno, a guardarsi allo specchio e trovare un corpo che non riconosce. A vent’anni, l’anoressia è qualcosa di innominabile, ma è anche il suo potere occulto, un dono da tenersi stretto, il senso di un’identità che sembra sfuggirle. «Questa forza interiore, che gli altri vogliono chiamare malattia, è l’unica cosa veramente mia, l’unica che mi fa sentire speciale e io non permetterò a nessuno di rubarmela». È quello che Anita pensa quando i genitori la accompagnano in clinica per curare il suo disturbo alimentare. Nel reparto che l’accoglie, incontra altre donne affette dalla sua stessa condizione: alcune coetanee, una molto più grande di lei. Le giornate sono fatte di pasti in comune, tentativi di barare sul cibo ingerito, studio disperato per non saltare gli esami universitari e rapporti complicati con le altre pazienti e con chi, come la psichiatra che la segue, cerca di aiutarla nel suo percorso di guarigione. Un percorso, prima di tutto, di consapevolezza. "In trasparenza l’anima" mette a nudo i meccanismi complessi dei disturbi alimentari, ma ci parla anche di famiglia, di identità, di relazioni e di cosa significa diventare adulti in un mondo in cui il corpo, soprattutto quello femminile, è soggetto al continuo giudizio dell’altro. Con una lingua precisa ed essenziale, Beatrice Sciarrillo scrive un esordio commovente e spiazzante nella sua sincerità.