Politiche abitative, accordo Conferenza delle Regioni-Federcasa, Scajola: "Importante per indirizzare al meglio le risorse"

È stato approvato oggi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un accordo di collaborazione istituzionale con Federcasa. A proporre l’iniziativa l’assessore di Regione Liguria Marco Scajola in qualità di coordinatore vicario della commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio.

L’obiettivo è quello di rafforzare lo sviluppo del settore delle politiche abitative partendo da una forte condivisione di dati. Per farlo la Conferenza si impegna a richiedere la riattivazione dell’Osservatorio della Condizione Abitativa presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a promuovere il coordinamento con gli Osservatori regionali e gli Enti che gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale. Federcasa, dal canto suo, si impegna a elaborare i dati insieme alla Conferenza e a diffonderli presso le aziende del settore e gli operatori coinvolti.

“Un accordo importante per poter avere maggiori risorse per le politiche abitative e soprattutto per indirizzarle al meglio, cercando così di soddisfare il fabbisogno e le necessità dei tanti cittadini richiedenti – dichiara il coordinatore vicario Scajola -. Da tempo con Federcasa c’è una collaborazione proficua che con questo accordo sarà ancora implementata consentendoci di avere un quadro completo e aggiornato, a livello nazionale, dell’attuale situazione. Forti anche di questo documento, come Conferenza, continueremo l’interlocuzione con il ministero per ottenere il maggior numero di fondi possibili”.

“A nome di Federcasa che presiedo, ringrazio la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e in particolare l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola per l’interesse dimostrato nei confronti della nostra federazione – spiega il presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri -. Per le nostre aziende, quasi tutte di emanazione regionale, il rapporto di collaborazione con la Conferenza è fondamentale. Nell’accordo che andremo a sottoscrivere Federcasa intende avviare una collaborazione volta allo sviluppo delle politiche abitative in Italia, mediante la piena consapevolezza di dati di contesto, problematiche comuni e opportunità di sviluppo”.

Da segnalare infine che, come parte dell'accordo, verrà organizzato annualmente un evento congiunto volto a sostenere lo sviluppo del settore dell’edilizia pubblica, promuovendo innovazione e miglioramenti nel comparto.