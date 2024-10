Rocchetta di Cengio: grande fermento per “ZuccaInPiazza”, che festeggia il suo 20° anniversario

Il 19 e 20 ottobre si svolgerà la ventesima edizione di “ZuccaInPiazza”, una manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla riscoperta delle tradizioni culinarie di questa terra di confine tra il mare e le Langhe. Una vera e propria festa, dove i soci produttori porteranno in piazza le meravigliose "zucche", prodotti di qualità del territorio.

Questo evento non si limiterà a discutere il "cibo", ma offrirà anche l'opportunità di esplorare il mondo affascinante che esso racchiude, il tutto nel segno del "buono, pulito e giusto". Grazie alla cucina della Comunità della Zucca di Rocchetta ed ai produttori di eccellenze agro-alimentari, sarà anche un’occasione imperdibile per assaporare e acquistare alimenti buoni per il palato, sostenibili per l'ambiente, equi per la società e salutari per il nostro corpo.

Nel programma di quest'anno ci sono due importanti novità che promettono di arricchire l'esperienza della festa. Innanzitutto, il gemellaggio con la Zucca Bertagnina di Dorno, una varietà tradizionale lombarda rinomata per la sua forma allungata e la buccia di un vivace colore arancione brillante. Questa zucca non è solo una meraviglia visiva, ma è anche apprezzata per il suo sapore dolce e la consistenza farinosa, caratteristiche che la rendono un ingrediente ideale per numerose preparazioni culinarie. Saranno presenti a Cengio i rappresentanti del comune di Dorno e della locale proloco, che da oltre vent'anni organizza una festa dedicata a questa specialità gastronomica. Durante l'evento, avremo l'opportunità di scoprire di più sulla storia e sulle tradizioni legate a questa zucca, nonché di partecipare a degustazioni e laboratori culinari.

In aggiunta, l'atmosfera festiva sarà animata dalla presenza del cartoonist Tiziano Riverso, un talento riconosciuto nel campo dell'illustrazione. Durante la due giorni della festa, Tiziano realizzerà caricature e vignette in diretta, offrendo ai partecipanti l'opportunità di immortalare i momenti più divertenti dell'evento. Non mancheranno sorprese, umorismo e la possibilità di portare a casa un ricordo unico della festa.

Questo il programma:

Sabato 19 si svolgerà il rito del ritiro, che prevede la pesatura e la registrazione delle zucche, con il rilascio della carta d’identità. Ricordiamo che la Zucca di Rocchetta è l'unica cucurbita al mondo dotata di una propria carta d'identità per ogni esemplare. Questo documento garantisce l’autenticità e fornisce informazioni utili sul produttore, sia per chi utilizza la zucca nei ristoranti sia per chi la trasforma, come nel caso delle confetture, dove sul vasetto è riportato il numero dell’esemplare impiegato.

Sabato sera ci sarà la cena tematica, “La Zucca in Fiore”, in cui la protagonista della festa si unirà ai fiori eduli in un'avventura di sapori, sotto la direzione di Claudio Porchia, ideatore e direttore del Festival della Cucina con i Fiori. Il menù davvero speciale offrirà piatti a base di fiori eduli freschi forniti dall’azienda Raverabio, oltre a salse, ketchup e sciroppi di Tastee.it. Alla cena sarà presente il cartoonist Tiziano Riverso che realizzerà in diretta delle vignette dedicate alla zucca di Rocchetta.

Domenica 20, sin dalla mattina, la piazza si trasformerà in un “mercato” che ospiterà produttori locali con i loro prodotti, escludendo rigorosamente articoli contenenti ingredienti ottenuti con metodi transgenici, aromi sintetici o non naturali. Alcuni dei divieti includono olio tartufato, formaggi aromatizzati e prodotti da forno non dichiarati "OGM free".

Mattina e pomeriggio saranno dedicati a show cooking, approfondendo le tecniche di preparazione di piatti a base di zucca, con particolare attenzione ai bambini e ai loro genitori. La ristorazione collettiva offrirà pranzi e cene nel nuovo PalaZucca, presentando piatti ormai iconici del borgo, come il risotto alla zucca di Rocchetta, le lasagne all’aglio orsino e la vellutata di Moco delle valli della Bormida.

In mattinata sarà celebrato il gemellaggio con la Zucca Bertagnina di Dorno (PV).

Per quanto riguarda la cucina di strada, saranno disponibili crostate, farinata, panissa fritta con farine di Moco e la novità di quest’edizione: la focaccia alla zucca di Rocchetta, protagonista di uno degli show cooking.

Non mancheranno esibizioni di danza e un concerto di fisarmoniche, per un’immersione piacevole nella storia, cultura e musica tradizionale, folk ed etnica.

ZuccaInPiazza 2024 è stata inserita tra gli Eventi Autentici dalla Regione Liguria.