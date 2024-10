Mal di denti e antinfiammatori (farmacologici e non solo): tutto quello che devi sapere

A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di avere a che fare con un fastidioso mal di denti. Questa evenienza, che può essere sintomo di condizioni molto diverse tra loro, che vanno dalla carie, agli ascessi, fino alla parodontite, richiede un controllo immediato dal proprio dentista di fiducia. In attesa della visita, per sopire il dolore, si può ricorrere, sempre previo parere medico, ai farmaci. Gli antinfiammatori sono una delle migliori alternative.

Come puoi leggere in questa guida di Studio Dentistico Cozzolino, realtà nota da anni a livello nazionale sia per l'eccellenza dei trattamenti, sia per l'alta qualità della divulgazione online, i farmaci antinfiammatori non steroidei, altrimenti noti come FANS, possono rivelarsi efficace per alleviare il dolore ai denti (e non solo). La loro azione prevede l'inibizione della sintesi di prostaglandine, tra i più celebri mediatori flogistici.

Un doveroso cenno va dedicato pure al paracetamolo, il principio attivo della tachipirina. Sì, si tratta di un medicinale ad azione antipiretica, ma ciò non vieta di utilizzarlo pure in caso di mal di denti. Il paracetamolo, infatti, ha pure effetti antidolorifici e l'oggettivo vantaggio di non provocare danni a livello gastrico. Alla luce di ciò, viene spesso raccomandato, in caso di mal di denti, a gestanti, donne che allattano al seno, bambini.

I FANS contro il mal di denti non presentano controindicazioni per la quasi totalità dei pazienti. Ciò non toglie, come già accennato, l'importanza di rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di assumerli. Tra i possibili effetti collaterali, più probabili nei casi in cui l'assunzione è prolungata nel tempo e quando i pazienti sono soggetti anziani o con problemi di saluti, sono da annoverare il mal di stomaco, il mal di testa, le difficoltà nella digestione, il senso di sonnolenza.

Nei casi in cui non si ha l'intenzione o la possibilità di assumere i FANS contro il mal di denti, si può ricorrere a rimedi naturali? La risposta è affermativa. Ne esistono diversi che possono essere chiamati in causa per sfiammare i denti quando si sente dolore localizzato.

Premettendo che la loro efficacia non è paragonabile a quella dei farmaci e che è comunque bene chiedere prima il parere del medico, ricordiamo che, tra i principali, è possibile includere la polvere di zenzero, con la quale creare una pasta da strofinare sui denti, i collutori con le foglie di menta piperita e l'olio essenziale di chiodi di garofano.