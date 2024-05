Celle, demolizione struttura Club Nautico, il sindaco: "Individuata una soluzione alternativa". L'associazione: "Queste decisioni vengano trattate in modo formale"

"Per mettere in sicurezza la struttura (ora instabile) e consentire lo svolgimento dell'attività del Club Nautico Celle, è stata predisposta una variazione di bilancio e individuata una soluzione alternativa proposta al Club Nautico Celle".

A dirlo è il sindaco dopo le polemiche dei giorni scorsi. 5mila euro è la cifra che è stata destinata per l'intervento di demolizione della struttura del Club cellese in quanto risulterebbe danneggiata in modo irreparabile dalle ultime mareggiate.

Questo era stato disposto prima dalla giunta comunale deliberata poi anche nel consiglio comunale dello scorso 30 aprile. Che però ha dato vita alla protesta dello stesso Club Nautico che da tempo aveva richiesto, invano, un incontro con l'amministrazione.

La struttura secondo la relazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutentivi ed Ambiente, si legge nella delibera di giunta "sarebbe attualmente in equilibrio precario e potrebbe causare problemi per la pubblica sicurezza e danni all'Ente".

"Il Club Nautico Celle ha partecipato nel 2023 al bando per l'assegnazione di una concessione demaniale gratuita. A seguito di tale procedura, il Club Nautico ha ottenuto l'assegnazione dell'area demaniale gratuita sino al dicembre 2024, come previsto dal bando - ha puntualizzato il sindaco - Con la mareggiata di fine anno, la struttura ha subito un distacco dalla parete di sostegno della passeggiata.

L'intervento di ripristino, come tutti i danneggiamenti subiti in quella circostanza, sono inseriti nella richiesta danni da calamità naturali che non è stato riconosciuta al Comune di Celle".

Il sindaco ha precisato che "questa soluzione prevede lo spostamento temporaneo dell'impalcato con le cabine sulla spiaggia, in modo da mettere in sicurezza la struttura attualmente instabile e consentire al Club Nautico di svolgere regolarmente le attività durante l'estate 2024, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla concessione demaniale. Il dialogo con il Club Nautico Celle è stato costante e documentato attraverso email, telefonate e messaggi WhatsApp. L'ultima telefonata è del 1 maggio 2024".

Non è tardata ad arrivare la risposta del Club Nautico che nei giorni scorsi ha dato vita ad una petizione su Change.org che ha superato le 1000 adesioni.

"Ci teniamo a precisare che dalla delibera n. 49, redatta in data 23/04 e pubblicata in data 30/04 sull’Albo Pretorio del Comune di Celle Ligure, non c’è traccia di alcuna soluzione alternativa, né vengono riportati altri interventi oltre alla demolizione. Accogliamo con favore la proposta di riportare l’impalcato a livello della spiaggia, ma avremmo bisogno di delucidazioni su chi sia in capo la realizzazione di questa opera, poiché dal 1992 la spiaggia e la struttura sono di proprietà del Comune di Celle Ligure. Pertanto, chiediamo che la soluzione individuata venga riportata nella delibera stessa o in un altro atto pubblicato dal Comune di Celle Ligure, con indicazione operativa del manufatto e stanziamento dei fondi allocati" precisa il Club Nautico.

"Riteniamo necessario che queste decisioni- conclude il Club Nautico - data la loro importanza, vengano trattate in via formale con un incontro dedicato, e non a mezzo social. Rinnoviamo la nostra disponibilità a un incontro in Comune, preferibilmente a stretto giro".

Già nel 2020 non erano mancate le polemiche con il Club che si era sfogato sui social per il mancato rinnovo da parte dell'amministrazione comunale della sede lanciando anche in quella occasione una petizione online.