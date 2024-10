Regionali, Orlando: "Piana non ha titolo per trattare con il Governo sull'autonomia differenziata"

Andrea Orlando torna a parlare ai savonesi e lo fa in occasione dell'arrivo a Savona della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Ai giardini di Piazza del Popolo, dove non ci sono solo esponenti dei partiti e delle liste che sostengono Orlando, ma anche volti noti di Italia Viva. In piazza il candidato del centrosinistra torna su temi come la sanità, l'ambiente e il rigassificatore, il lavoro, il sociale.

Ma è sull'autonomia differenziata, la legge in base alla quale le regioni possono chiedere allo Stato competenza esclusiva su 23 materie di politiche pubbliche, che Orlando lancia una nuova bordata al governo di centrodestra della Regione.

"In queste ore, non so con quali poteri – ha detto Orlando - il presidente facente funzioni della regione Liguria ha aperto con il Governo centrale un'interlocuzione sull'autonomia differenziata. Non ha nessun titolo per farlo e gli diciamo di fermarsi immediatamente".

Contro l'autonomia differenziata il Pd ha sostenuto la proposta di referendum per arrivare all'abrogazione della legge firmata dal ministro Calderoli.